Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo bán vàng giả

Trước đó, ngày 31/5/2026, một cửa hàng vàng ở Hải Phòng bị lừa mua số trang sức giả trị giá gần 150 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định nhóm này hoạt động liên tỉnh, thuê xe di chuyển đến các tiệm vàng, sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mặt chủ cửa hàng.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Ngày 25/6/2026, khi nhóm tiếp tục gây án tại Hà Tĩnh, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lụa (sinh năm 1995, trú tại khu 5, xã Đan Phượng, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001, trú tại thôn Tân Bảo, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai); CHEN ZHIZHI (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) và TANG LIANG (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc).

Mở rộng điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng đã thu giữ tại nhà của Sùng Thị Hoản (sinh năm 2000, trú tại phòng 301 nhà C - Chung cư Lâm Viên, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) 8 vòng kim loại màu vàng hồng dạng vòng đeo tay; 7 vòng kim loại màu vàng hồng dạng nhẫn nhiều kích thước; 4 vòng kim loại màu vàng hồng dạng dây chuyền.

Kết quả, lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả cùng nhiều trang sức giả, điện thoại và tiền mặt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, các đối tượng dùng hợp kim đồng, volfram phủ vàng mỏng để chế tác, sau đó giả vờ bán lại cho các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tiền. Ngoài Hải Phòng, nhóm này còn gây án tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả cùng nhiều trang sức giả, điện thoại và tiền mặt. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Vụ việc đang được Công an Hải Phòng phối hợp các đơn vị mở rộng điều tra, làm rõ.