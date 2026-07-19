English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo bán vàng giả

Chủ Nhật, 19:46, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên lừa bán vàng giả tại nhiều tỉnh thành.

Trước đó, ngày 31/5/2026, một cửa hàng vàng ở Hải Phòng bị lừa mua số trang sức giả trị giá gần 150 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định nhóm này hoạt động liên tỉnh, thuê xe di chuyển đến các tiệm vàng, sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mặt chủ cửa hàng.

cong an hai phong triet pha nhom lua dao ban vang gia hinh anh 1
Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Ngày 25/6/2026, khi nhóm tiếp tục gây án tại Hà Tĩnh, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lụa (sinh năm 1995, trú tại khu 5, xã Đan Phượng, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001, trú tại thôn Tân Bảo, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai); CHEN ZHIZHI (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) và TANG LIANG (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc).

Mở rộng điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng đã thu giữ tại nhà của Sùng Thị Hoản (sinh năm 2000, trú tại phòng 301 nhà C - Chung cư Lâm Viên, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) 8 vòng kim loại màu vàng hồng dạng vòng đeo tay; 7 vòng kim loại màu vàng hồng dạng nhẫn nhiều kích thước; 4 vòng kim loại màu vàng hồng dạng dây chuyền.

Kết quả, lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả cùng nhiều trang sức giả, điện thoại và tiền mặt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, các đối tượng dùng hợp kim đồng, volfram phủ vàng mỏng để chế tác, sau đó giả vờ bán lại cho các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tiền. Ngoài Hải Phòng, nhóm này còn gây án tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

cong an hai phong triet pha nhom lua dao ban vang gia hinh anh 2
Lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả cùng nhiều trang sức giả, điện thoại và tiền mặt. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Vụ việc đang được Công an Hải Phòng phối hợp các đơn vị mở rộng điều tra, làm rõ.

 

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng loạt giám đốc doanh nghiệp sắp hầu tòa trong vụ buôn bán hàng giả Mediphar
Hàng loạt giám đốc doanh nghiệp sắp hầu tòa trong vụ buôn bán hàng giả Mediphar

VOV.VN - Hàng loạt chủ doanh nghiệp như Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco; MediPhar; Việt Đức... sẽ hầu tòa vào ngày 27/7 tới trong vụ án buôn bán 88 sản phẩm là hàng giả, thu lợi bất chính hơn 264,7 tỉ đồng.

Hàng loạt giám đốc doanh nghiệp sắp hầu tòa trong vụ buôn bán hàng giả Mediphar

Hàng loạt giám đốc doanh nghiệp sắp hầu tòa trong vụ buôn bán hàng giả Mediphar

VOV.VN - Hàng loạt chủ doanh nghiệp như Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco; MediPhar; Việt Đức... sẽ hầu tòa vào ngày 27/7 tới trong vụ án buôn bán 88 sản phẩm là hàng giả, thu lợi bất chính hơn 264,7 tỉ đồng.

Vĩnh Long: Bắt giữ và khởi tố vụ án lô hàng 1.500 sản phẩm giả mạo
Vĩnh Long: Bắt giữ và khởi tố vụ án lô hàng 1.500 sản phẩm giả mạo

VOV.VN -  Bày bán công khai hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để trục lợi, đối tượng Thái Lê Minh Tuấn vừa chính thức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Vĩnh Long: Bắt giữ và khởi tố vụ án lô hàng 1.500 sản phẩm giả mạo

Vĩnh Long: Bắt giữ và khởi tố vụ án lô hàng 1.500 sản phẩm giả mạo

VOV.VN -  Bày bán công khai hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để trục lợi, đối tượng Thái Lê Minh Tuấn vừa chính thức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt, hạt nêm, bột giặt giả quy mô lớn
Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt, hạt nêm, bột giặt giả quy mô lớn

VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn với nhiều sản phẩm như bột ngọt, hạt nêm, bột giặt, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt, hạt nêm, bột giặt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt, hạt nêm, bột giặt giả quy mô lớn

VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn với nhiều sản phẩm như bột ngọt, hạt nêm, bột giặt, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật