Điều tra vụ nam tài xế Lexus hành hung cô gái tại phố Hoàng Cầu, Hà Nội

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, nam tài xế đi xe Lexus đã có hành vi đạp thẳng vào người cô gái. Sự việc diễn ra trên phố Hoàng Cầu, TP Hà Nội và được nhiều người dân quay clip lại.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 15/5, chỉ huy Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã nắm được nội dung vụ việc và hiện đang cho cán bộ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Cơ quan công an đang điều tra vụ việc liên quan tài xế Lexus (áo hồng) có hành vi hành hung cô gái trên phố Hoàng Cầu.

Theo nội dung được phía nạn nhân chia sẻ, sự việc xảy ra khi cô gái cùng một người bạn đi thang máy xuống tầng 1 và đi ra đường. Lúc này, họ bất ngờ bị người đàn ông lái xe Lexus buông lời trêu ghẹo. Do không nghe rõ và cũng không biết người này đang nói với ai nên cô gái không phản hồi.

Tuy nhiên, người đàn ông sau đó được cho là liên tục chửi bới, xúc phạm và hành hung cô gái. Đỉnh điểm là việc tài xế xe Lexus dùng chân đạp thẳng vào người nạn nhân.

Cô gái cho rằng mình và bạn đã bị quấy rối bằng lời nói và cả hành vi hành hung. Không dừng lại ở đó, một người phụ nữ đi cùng nhóm với tài xế Lexus còn lớn tiếng với những lời lẽ tục tĩu, mắng 2 cô gái. Nhóm đi Lexus này gồm 2 nam, 2 nữ đều lao vào đánh hai cô gái. Sự việc được nhiều người dân quay clip đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

