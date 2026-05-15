Điều tra vụ nam tài xế Lexus hành hung cô gái tại phố Hoàng Cầu, Hà Nội

Thứ Sáu, 16:24, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mạng xã hội đang xôn xao với clip nam tài xế xe Lexus hành hung cô gái trên phố Hoàng Cầu (TP Hà Nội) sau khi trêu ghẹo bất thành. Hiện, Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, nam tài xế đi xe Lexus đã có hành vi đạp thẳng vào người cô gái. Sự việc diễn ra trên phố Hoàng Cầu, TP Hà Nội và được nhiều người dân quay clip lại.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 15/5, chỉ huy Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã nắm được nội dung vụ việc và hiện đang cho cán bộ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Dieu tra vu nam tai xe lexus hanh hung co gai tai pho hoang cau, ha noi hinh anh 1
Cơ quan công an đang điều tra vụ việc liên quan tài xế Lexus (áo hồng) có hành vi hành hung cô gái trên phố Hoàng Cầu.

Theo nội dung được phía nạn nhân chia sẻ, sự việc xảy ra khi cô gái cùng một người bạn đi thang máy xuống tầng 1 và đi ra đường. Lúc này, họ bất ngờ bị người đàn ông lái xe Lexus buông lời trêu ghẹo. Do không nghe rõ và cũng không biết người này đang nói với ai nên cô gái không phản hồi.

Tuy nhiên, người đàn ông sau đó được cho là liên tục chửi bới, xúc phạm và hành hung cô gái. Đỉnh điểm là việc tài xế xe Lexus dùng chân đạp thẳng vào người nạn nhân.

Cô gái cho rằng mình và bạn đã bị quấy rối bằng lời nói và cả hành vi hành hung. Không dừng lại ở đó, một người phụ nữ đi cùng nhóm với tài xế Lexus còn lớn tiếng với những lời lẽ tục tĩu, mắng 2 cô gái. Nhóm đi Lexus này gồm 2 nam, 2 nữ đều lao vào đánh hai cô gái. Sự việc được nhiều người dân quay clip đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Clip vụ việc:

 
Trọng Phú/VOV.VN
Tag: điều tra hành hung Hà Nội Lexus tài xế Lexus hành hung cô gái
Điều tra nhóm đối tượng xô xát, nghi có nổ súng gây thương tích tại Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 8/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp điều tra vụ việc một nhóm đối tượng nghi bắn và đâm trọng thương 2 người.

VOV.VN - Ngày 8/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp điều tra vụ việc một nhóm đối tượng nghi bắn và đâm trọng thương 2 người.

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 1/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng Công an phường Gia Sàng đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm. Đối tượng này được bắt đúng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - Ngày 1/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng Công an phường Gia Sàng đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm. Đối tượng này được bắt đúng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tạm giam hai đối tượng ở Lâm Đồng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, 2 đối tượng đã mang theo hung khí đến nhà ông Nguyễn Thanh Tùng trú thôn Phú Phong, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) để gây thương tích.

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, 2 đối tượng đã mang theo hung khí đến nhà ông Nguyễn Thanh Tùng trú thôn Phú Phong, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) để gây thương tích.

