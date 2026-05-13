Điều tra vụ người đàn ông hành hung cô gái ôm con nhỏ tại Hà Nội

Ngày 13/5, Công an xã Phượng Dực, TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ một người phụ nữ bị hành hung khi đang ôm con nhỏ ở nhà. Video vụ việc đã được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Người đàn ông tên K. (áo màu nâu vàng) tấn công tới tấp một phụ nữ đang bế con nhỏ.

Theo đó sự việc xảy ra khoảng 10h ngày 8/5 tại xã Phượng Dực, hai người đàn ông bất ngờ đi từ bên ngoài vào nhà, hành hung một phụ nữ đang ôm con nhỏ. Theo các nhân chứng cho biết, nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ họ hàng, do mâu thuẫn từ trước nên dẫn đến việc các đối tượng hành hung.

Người đàn ông tấn công tới tấp nạn nhân xuất hiện trong clip được xác định tên là K. (trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội).

Công an xã Phượng Dực cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 12/5 và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện, nữ nạn nhân vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Clip vụ việc: