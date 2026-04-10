Điều tra vụ nữ tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung ở Cầu Giấy, Hà Nội

Thứ Sáu, 12:02, 10/04/2026
VOV.VN - Ngày 10/4, Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội đang điều tra vụ hành hung, xô xát xảy ra ở đường Xuân Thủy vào tối 9/4. Bước đầu, lực lượng chức năng đã đưa những người có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40 phút ngày 9/4, trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ xô xát khiến một nữ tài xế xe ôm công nghệ bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc thu hút nhiều người hiếu kỳ, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại hiện trường. 

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Phú Dũng)

Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, nạn nhân bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào vùng đầu, chảy nhiều máu và gục tại chỗ, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến hoang mang.

Nhận tin báo, khoảng 20h45 phút, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và đưa hai người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn, hiện Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Công an Cầu Giấy Hà Nội hành hung người phụ nữ
Khởi tố 74 người thao túng dữ liệu quan trắc: Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng
Khởi tố 74 người thao túng dữ liệu quan trắc: Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN - Nhóm nghi phạm đã can thiệp trực tiếp hoặc từ xa vào các thiết bị quan trắc để chỉnh sửa chỉ số ô nhiễm môi trường từ "vượt ngưỡng" thành "đạt ngưỡng" cho phép.

Nóng 24h ngày 10/4: Truy trách nhiệm cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh
Nóng 24h ngày 10/4: Truy trách nhiệm cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh

VOV.VN - Liên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp cả vào các trường học, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ quan điểm: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai, và cần phải bị nghiêm trị”.

Đứng tên khối tài sản "khổng lồ" cho Mr Pips, bạn gái sẽ nhận cái kết nào?
Đứng tên khối tài sản "khổng lồ" cho Mr Pips, bạn gái sẽ nhận cái kết nào?

VOV.VN - Luật sư nhận định, việc dùng tiền phạm tội để đầu tư, mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc là dấu hiệu điển hình của tội “rửa tiền”; các tài sản liên quan sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

