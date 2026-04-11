Đối tượng dâm ô cháu bé 13 tuổi ra đầu thú

Trước đó, Công an xã Thạnh Mỹ Tây tiếp nhận tin báo của gia đình nạn nhân chị N.T.C.T (sinh năm 1990, trú xã Thạnh Mỹ Tây) trình báo về việc Lê Hoàng Phong có hành vi dâm ô với con gái chị là cháu N.H.T.T (sinh năm 2013). Phong lợi dụng việc vợ, chồng chị T không có nhà, thấy cháu T.T ở nhà một mình nên Phong đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu. Sau đó, bị ông ngoại của cháu T phát hiện bắt quả tang đang thực hiện hành vi và tri hô, Phong nhanh chóng tẩu thoát và bỏ trốn khỏi địa phương.

Lê Hoài Phong đầu thú về hành vi dâm ô trẻ em. Ảnh: CACC

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Thạnh Mỹ Tây đã phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương tổ chức vận động gia đình đối tượng để kêu gọi đối tượng Phong ra đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 6/4/2026, đối tượng Phong đã đến Công an xã đầu thú.

Vụ việc đang được Công an xã Thạnh Mỹ Tây tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.