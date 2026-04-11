Đối tượng dâm ô cháu bé 13 tuổi ra đầu thú

Thứ Bảy, 12:19, 11/04/2026
Ngày 11/4, Công an xã Thạnh Mỹ Tây cho biết, đã tiếp nhận đối tượng Lê Hoài Phong (sinh năm 1976, thường trú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang) đầu thú về hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó, Công an xã Thạnh Mỹ Tây tiếp nhận tin báo của gia đình nạn nhân chị N.T.C.T (sinh năm 1990, trú xã Thạnh Mỹ Tây) trình báo về việc Lê Hoàng Phong có hành vi dâm ô với con gái chị là cháu N.H.T.T (sinh năm 2013). Phong lợi dụng việc vợ, chồng chị T không có nhà, thấy cháu T.T ở nhà một mình nên Phong đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu. Sau đó, bị ông ngoại của cháu T phát hiện bắt quả tang đang thực hiện hành vi và tri hô, Phong nhanh chóng tẩu thoát và bỏ trốn khỏi địa phương.

Doi tuong dam o chau be 13 tuoi ra dau thu hinh anh 1
Lê Hoài Phong đầu thú về hành vi dâm ô trẻ em. Ảnh: CACC

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Thạnh Mỹ Tây đã phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương tổ chức vận động gia đình đối tượng để kêu gọi đối tượng Phong ra đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 6/4/2026, đối tượng Phong đã đến Công an xã đầu thú.

Vụ việc đang được Công an xã Thạnh Mỹ Tây tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

son_dien.jpg

“Sơn điên” bất ngờ ra đầu thú, còn 3 đối tượng lẩn trốn

"Sơn điên" bất ngờ ra đầu thú, còn 3 đối tượng lẩn trốn

VOV.VN - Ngày 02/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Trường Sơn (tức "Sơn điên", SN 1995, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Nguyên Anh/Báo Lao động
Tag: Công an xã Thạnh Mỹ Tây tỉnh An Giang đầu thú dâm ô trẻ em
