Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 phút ngày 20/11, một nam thanh niên vào quán ăn ngồi. Khoảng 2 phút sau, một đối tượng điều khiển xe máy đến, bước vào quán và dùng dao đâm vào vùng bụng nạn nhân, khiến người này bị thương nặng. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là Lê Văn Ngờ (41 tuổi, ngụ ấp Đường Keo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Mỹ Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh, truy bắt nghi phạm. Qua đó, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Ngọc Thành (38 tuổi, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp). Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hành vi dùng dao đâm anh Lê Văn Ngờ. Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm một con dao Thái Lan cán màu vàng và một xe mô tô nhãn hiệu Dream, biển số 63F6-8498.

Nghi phạm có liên quan vụ án giết người đã bị cơ quan công an bắt giữ

Hiện Công an phường Mỹ Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Mỹ Phong đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán ăn trên đường ĐT.864, thuộc khu phố Mỹ Chánh, phường Mỹ Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 phút ngày 20/11, một nam thanh niên vào quán ăn ngồi. Khoảng 2 phút sau, một đối tượng điều khiển xe máy đến, bước vào quán và dùng dao đâm vào vùng bụng nạn nhân, khiến người này bị thương nặng. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là Lê Văn Ngờ (41 tuổi, ngụ ấp Đường Keo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Mỹ Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh, truy bắt nghi phạm. Qua đó, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Ngọc Thành (38 tuổi, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp). Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hành vi dùng dao đâm anh Lê Văn Ngờ. Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm một con dao Thái Lan cán màu vàng và một xe mô tô nhãn hiệu Dream, biển số 63F6-8498.

Hiện Công an phường Mỹ Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.