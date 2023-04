Đồng Tháp thành lập tổ đặc biệt kiểm tra vụ 4 biển số xe đẹp

Bộ Công an điều tra vụ bấm được 4 biển số "siêu đẹp" tại Đồng Nai

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh đang vào cuộc điều tra, xác minh vụ hai vợ chồng bấm được 4 biển số xe “siêu đẹp” tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.