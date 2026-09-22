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Đồng Tháp: Xử lý ô tô mang biển xanh giả, tài xế không có giấy phép lái xe

Thứ Ba, 08:53, 22/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện một ô tô 4 chỗ mang biển số xanh Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không có giấy tờ liên quan; tài xế cũng không xuất trình được giấy phép lái xe. Vụ việc đang được xác minh, xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 21/9, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Long Hưng, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện một ô tô 4 chỗ mang biển số xanh Thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Dong thap xu ly o to mang bien xanh gia, tai xe khong co giay phep lai xe hinh anh 1
CSGT kiểm tra ô tô gắn biển số xanh giả, tài xế có nhiều vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế B.M.Đ., sinh năm 1995, ngụ xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan đến phương tiện. Kiểm tra cốp sau ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 2 biển số nền màu trắng, mang biển kiểm soát Thành phố Hà Nội.

Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế B.M.Đ. về các lỗi: không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; gắn biển số không đúng với giấy chứng nhận đăng ký xe.

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Bên trong cốp xe xanh lại có nhiều biển số trắng.

Đáng chú ý, trước đó, vào trưa ngày 16/9, cũng tài xế B.M.Đ. điều khiển một xe ô tô cứu thương mang biển số xanh Thành phố Hồ Chí Minh, dừng đỗ tại khu vực có biển cấm dừng, cấm đỗ trên Quốc lộ 60, đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

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Tài xế lái xe cấp cứu biển xanh cũng vi phạm các quy định về ATGT bị xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về 5 lỗi, gồm: dừng đỗ xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới; không có giấy đăng ký xe và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đồng thời, lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ xe ô tô cứu thương vi phạm.

Hiện Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

hoc-sinh-vi-pham5.jpg

Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông tại Hà Nội: Phụ huynh phải gương mẫu trước hết

VOV.VN - Qua kiểm tra thực tế, lực lượng CSGT Hà Nội nhận thấy tình trạng học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến khá phức tạp. Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, cho rằng tâm lý chủ quan của một bộ phận phụ huynh là vấn đề cần đặc biệt lưu ý.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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