Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông tại Hà Nội: Phụ huynh phải gương mẫu trước hết

Học sinh, phụ huynh vẫn còn vi phạm giao thông nhiều

Sáng 4/9, thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đối với lứa tuổi học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh năm học 2026-2027, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an cấp xã và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội

Đợt cao điểm tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp hoặc tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông như: học sinh chưa đủ điều kiện nhưng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ; đi ngược chiều; tự ý độ, chế phương tiện. Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra tình trạng phụ huynh dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định tại khu vực cổng trường, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi về thực tế này, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, từ tuyên truyền đến tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Theo Trung tá Hoàng Văn Bình, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, tình trạng phụ huynh và học sinh vi phạm TTATGT vẫn còn khá phức tạp. Đây là lý do lực lượng CSGT phải tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh vi phạm ngay từ đầu năm học.

Rất nhiều phụ huynh còn tâm lý chủ quan

Một trong những vấn đề được Trung tá Hoàng Văn Bình đặc biệt nhấn mạnh là tâm lý chủ quan của một bộ phận phụ huynh khi đưa con em tham gia giao thông. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng CSGT ghi nhận có trường hợp phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông. Một số phụ huynh đưa đón con bằng ô tô có tâm lý vội vàng, thuận tiện nên dừng, đỗ phương tiện ngay trước cổng trường, gây ùn tắc giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT TP Hà Nội) kiểm tra, xử lý nhiều phụ huynh vi phạm tại tuyến Nguyễn Chí Thanh

Theo Trung tá Hoàng Văn Bình, những hành vi tưởng như nhỏ này nếu diễn ra thường xuyên không chỉ gây mất trật tự tại khu vực trường học mà còn tạo ra nguy cơ mất an toàn cho chính học sinh và những người tham gia giao thông. Đáng lưu ý, một bộ phận phụ huynh còn xuất phát từ tâm lý muốn tạo thuận lợi cho việc đi học của con nên giao phương tiện cho học sinh sử dụng, dù người điều khiển chưa đủ điều kiện theo quy định.

“Tâm lý của phụ huynh là phục vụ nhu cầu của con em mình khi tham gia giao thông, muốn việc đi lại nhanh chóng, thuận tiện. Chính điều đó đôi khi tạo ra sự chủ quan đối với nguy cơ gây tai nạn giao thông. Từ thực tế này, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện trong trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển”, Trung tá Hoàng Văn Bình phân tích.

100% trường học sẽ được tuyên truyền an toàn giao thông

Theo Trung tá Hoàng Văn Bình, trong thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 4 sẽ phối hợp với Công an các phường tăng cường điều tra cơ bản, nắm danh sách các trường học trên địa bàn, từ đó xây dựng các biện pháp bảo đảm TTATGT phù hợp. Trong đó, công tác tuyên truyền sẽ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo 100% các trường học trên địa bàn đều được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cũng như ký cam kết đối với phụ huynh, học sinh và nhà trường để đảm bảo việc chấp hành an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh là tốt nhất”, Trung tá Bình cho biết.

Không chỉ tuyên truyền trong trường học, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với Công an cấp xã và các tổ tuần tra, kiểm soát nắm những tuyến đường học sinh thường xuyên di chuyển để chủ động bố trí lực lượng. Các trường hợp phụ huynh, học sinh vi phạm TTATGT sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm, qua đó góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Học sinh vi phạm sẽ được thông báo về nhà trường

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh là việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng CSGT và ngành giáo dục. Trung tá Hoàng Văn Bình cho biết, sau khi lập biên bản vi phạm hành chính đối với học sinh, lực lượng CSGT sẽ gửi danh sách học sinh vi phạm đến nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.

Học sinh vi phạm sẽ được thông báo về nhà trường

Đối với trường hợp phụ huynh là đảng viên giao xe cho con em dẫn đến vi phạm TTATGT, lực lượng chức năng cũng sẽ thông báo đến cơ quan, chi bộ nơi người đó công tác để phối hợp xử lý theo quy định. Cách làm này nhằm tạo sự liên kết giữa CSGT - nhà trường - gia đình, thay vì chỉ xử lý vi phạm tại thời điểm phát hiện.

Theo Trung tá Bình, mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử phạt mà quan trọng hơn là nâng cao nhận thức, hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh. Để bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, Trung tá Hoàng Văn Bình đặc biệt đề nghị phụ huynh phải là những người đi đầu trong việc chấp hành pháp luật giao thông.

“Đối với phụ huynh học sinh, để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh khi tham gia giao thông, trước hết phụ huynh phải chấp hành tuyệt đối các quy định về bảo đảm an toàn giao thông. Khi phụ huynh gương mẫu chấp hành thì học sinh cũng sẽ chấp hành theo”, Trung tá Bình nhấn mạnh.

Theo ông, phụ huynh cần chấp hành nghiêm quy định về sử dụng phương tiện, tuân thủ hiệu lệnh giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi chở con em. Đồng thời, phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở con em không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không vì sự thuận tiện trước mắt mà bỏ qua các quy định bảo đảm an toàn. Đối với nhà trường, lực lượng CSGT đề nghị tiếp tục quán triệt học sinh chấp hành nghiêm quy định về TTATGT, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Siết vi phạm giao thông học sinh ngay từ đầu năm học

Đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm TTATGT đối với học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh được triển khai từ ngày 4/9/2026 đến hết ngày 14/3/2027. Bên cạnh công tác xử lý, Phòng CSGT Hà Nội tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tiếp tục được xây dựng, nhân rộng nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, dừng đỗ tùy tiện và các nguy cơ mất an toàn tại khu vực trường học. Từ góc độ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, thông điệp của Trung tá Hoàng Văn Bình cho thấy việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng.

Muốn học sinh chấp hành, trước hết người lớn phải làm gương. Khi phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện, nghiêm túc đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ đúng quy định và tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, những hành vi đó sẽ trở thành bài học trực tiếp, thiết thực nhất đối với học sinh. Đợt cao điểm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh, phụ huynh và nhà trường, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.