Đồng Tháp xử phạt 80 triệu đồng đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu

Thứ Năm, 17:09, 19/03/2026
VOV.VN - Công an xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vừa xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Luân về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngày 19/3, công an xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1997, ngụ ấp bình Hòa, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Đối tượng chở thuốc lá lậu ký biên bản vi phạm hành chính và bị xử phạt 80 triệu đồng
Đối tượng chở thuốc lá lậu ký biên bản vi phạm hành chính và bị xử phạt 80 triệu đồng

Mới đây, Nguyễn Văn Luân điều khiển xe mô tô không biển số cũng không có số máy, số khung, chở 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu lưu thông trên tuyến Quốc lộ 30 từ hướng phường Hồng Ngự đi phường Cao Lãnh.

Khi phương tiện này đến tuyến đường Lê Văn Nhung thuộc ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm giao thông với 1 người dân làm Luân té ngã xuống đường dẫn đến gãy chân phải. Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường làm rõ vụ việc, đồng thời tạm giữ số thuốc lá lậu và phương tiện dùng để chở số thuốc trên.

Quá trình xác minh, công an xã Thanh Bình đã làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu của Nguyễn Văn Luân nên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

PV/VOV-ĐBSCL
Phát hiện xe tải chở số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu
Phát hiện xe tải chở số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.

Phát hiện xe tải chở số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu

Phát hiện xe tải chở số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.

Ngăn chặn vụ vận chuyển 12.500 bao thuốc lá lậu ở Quảng Trị
Ngăn chặn vụ vận chuyển 12.500 bao thuốc lá lậu ở Quảng Trị

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn tỉnh.

Ngăn chặn vụ vận chuyển 12.500 bao thuốc lá lậu ở Quảng Trị

Ngăn chặn vụ vận chuyển 12.500 bao thuốc lá lậu ở Quảng Trị

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn tỉnh.

