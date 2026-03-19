Đồng Tháp xử phạt 80 triệu đồng đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu
VOV.VN - Công an xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vừa xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Luân về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.
Ngày 19/3, công an xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1997, ngụ ấp bình Hòa, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.
Mới đây, Nguyễn Văn Luân điều khiển xe mô tô không biển số cũng không có số máy, số khung, chở 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu lưu thông trên tuyến Quốc lộ 30 từ hướng phường Hồng Ngự đi phường Cao Lãnh.
Khi phương tiện này đến tuyến đường Lê Văn Nhung thuộc ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm giao thông với 1 người dân làm Luân té ngã xuống đường dẫn đến gãy chân phải. Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường làm rõ vụ việc, đồng thời tạm giữ số thuốc lá lậu và phương tiện dùng để chở số thuốc trên.
Quá trình xác minh, công an xã Thanh Bình đã làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu của Nguyễn Văn Luân nên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.