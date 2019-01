Đột kích quán bar, bắt nhiều “dân chơi” đón giao thừa bằng ma túy

Phòng Cảnh điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Long Xuyên bất ngờ đột kích kiểm tra hành chính tại các quán bar và karaoke trên địa bàn thành phố Long Xuyên, phát hiện hàng trăm thanh niên sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (trái) và Lê Quốc Tuấn bị bắt giữ vì hành vi Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh An Giang về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Noel 2018, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh về đấu tranh, triệt xóa các cơ sở kinh doanh có điều kiện chứa chấp các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 31/12/2018, Phòng Cảnh điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Long Xuyên tiến hành đột kích kiểm tra hành chính tại quán karaoke Giải Trí 77 tại đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long; karaoke Sam đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên và karaoke T3 đường Trần Bình Trọng, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên phát hiện bắt quả tang trên hàng chục đối tượng đến hát Karaoke có biểu hiện sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra lực lượng Công an thu giữ 45 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén và 15 bọc Ketamine.

Qua phân loại test nhanh tìm chất ma túy các đối tượng có liên quan đã phát hiện có 29 đối tượng dương tính với chất ma túy, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã giao cho chính quyền địa phương ra quyết định đưa đi Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh để cắt cơn, giải độc tư vấn tâm lý.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

PC_Article_Middle

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Quốc Quang (31 tuổi), cư trú khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên; Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi), Đỗ Hoàng Sơn (23 tuổi), ngụ ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, Lê Quốc Tuấn (30 tuổi), cư trú khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên và Võ Hữu Lý (23 tuổi), ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về hành hành vi Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết quán karaoke Giải Trí 77 và karaoke Sam là những địa điểm chứa chấp các đối tượng nghiện ma túy đến đây để sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Việc triệt xóa hai tụ điểm này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Long Xuyên, được quần chúng nhân dân nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi./.

Tóm gọn đối tượng đang “cõng” 50.000 viên ma túy và 6kg ma túy đá VOV.VN - Khi Bì đang trên đường “cõng” 50.000 viên ma túy tổng hợp, 6kg ma túy đá qua biên giới thì bị lực lượng chức năng tóm gọn.