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Dùng dao chém người, một đối tượng bị khởi tố tội sử dụng vũ khí quân dụng

Chủ Nhật, 12:42, 26/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định con dao đối tượng dùng để chém người thuộc danh mục "dao có tính sát thương cao", khi sử dụng để xâm phạm sức khỏe người khác sẽ bị coi là vũ khí quân dụng.

Ngày 26/7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Bình (38 tuổi, trú tại ấp Giồng Chùa, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Quyết định này đã được tống đạt vào ngày 23/7 trước đó.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 14/1/2026, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Trần Quốc Bình và ông S.N. đã xảy ra cự cãi, xô xát. Trong lúc đánh nhau, Bình đã lấy một con dao bằng kim loại màu bạc chém ông S.N. Hậu quả, ông S.N. bị thương tích với tỷ lệ giám định là 9%.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tiến hành giám định hung khí gây án. Kết quả cho thấy, con dao mà Bình sử dụng là loại dao sắc, nhọn, nằm trong phụ lục 5 “Danh mục dao có tính sát thương cao” (được ban hành kèm theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ).

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Tống đạt quyết định đối với Trần Quốc Bình (Ảnh: CACC)

Căn cứ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ hiện hành, các loại “Dao có tính sát thương cao” nếu được đối tượng sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì sẽ được xác định là vũ khí quân dụng. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan điều tra khởi tố Trần Quốc Bình về tội danh trên, thay vì tội Cố ý gây thương tích thông thường.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trà Vinh-CTV Trí Trần/VOV-ĐBSCL
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