Dựng kịch bản đáo hạn ngân hàng, lừa 20,4 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, Vĩnh đã lợi dụng danh nghĩa là nhân viên tín dụng tại Ngân hàng BVBank - Phòng giao dịch Trần Đề, TP Cần Thơ, để thực hiện hành vi lừa đảo. Do nợ nần và cần tiền tiêu xài, đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều khách hàng cần vay tiền gấp để đáo hạn ngân hàng, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao, hoàn vốn nhanh chỉ sau vài ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đọc lệnh khám xét nhà đối tượng Diệp Văn Vĩnh. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Ban đầu, Vĩnh vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn nhằm tạo lòng tin. Khi các bị hại tin tưởng, từ giữa tháng 9/2025, đối tượng đã huy động tiền của 5 người với tổng số tiền lên đến 20,4 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Vĩnh không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân và tiêu xài, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân là nạn nhân của Diệp Văn Vĩnh khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.