Dựng kịch bản đáo hạn ngân hàng, lừa 20,4 tỷ đồng

Thứ Sáu, 10:31, 03/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, trú xã Long Phú) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, Vĩnh đã lợi dụng danh nghĩa là nhân viên tín dụng tại Ngân hàng BVBank - Phòng giao dịch Trần Đề, TP Cần Thơ, để thực hiện hành vi lừa đảo. Do nợ nần và cần tiền tiêu xài, đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều khách hàng cần vay tiền gấp để đáo hạn ngân hàng, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao, hoàn vốn nhanh chỉ sau vài ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đọc lệnh khám xét nhà đối tượng Diệp Văn Vĩnh. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Ban đầu, Vĩnh vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn nhằm tạo lòng tin. Khi các bị hại tin tưởng, từ giữa tháng 9/2025, đối tượng đã huy động tiền của 5 người với tổng số tiền lên đến 20,4 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Vĩnh không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân và tiêu xài, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân là nạn nhân của Diệp Văn Vĩnh khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 31/3, công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hùng (SN 1985), trú tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 31/3, công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hùng (SN 1985), trú tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

VOV.VN - Sập bẫy "việc nhẹ lương cao" rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, 343 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

VOV.VN - Sập bẫy "việc nhẹ lương cao" rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, 343 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Điều tra mở rộng vụ lừa đảo mua bán đất nền "dự án" tại Công ty Đại Phúc Real
Điều tra mở rộng vụ lừa đảo mua bán đất nền "dự án" tại Công ty Đại Phúc Real

Chiều 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Địa ốc Đại Phúc Real (viết tắt là Công ty Đại Phúc Real) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 14/11/2025.

Điều tra mở rộng vụ lừa đảo mua bán đất nền "dự án" tại Công ty Đại Phúc Real

Điều tra mở rộng vụ lừa đảo mua bán đất nền "dự án" tại Công ty Đại Phúc Real

Chiều 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Địa ốc Đại Phúc Real (viết tắt là Công ty Đại Phúc Real) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 14/11/2025.

