Gã trai sát hại mẹ bạn gái ở Thái Nguyên lĩnh án tử hình

Ngày 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Sơn (SN 2000, trú xóm Ấp Chè, xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên) về các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tử hình, đồng thời buộc bồi thường cho các bị hại hơn 650 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Sơn mức án tử hình, buộc bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 650 triệu đồng

Theo cáo trạng, Phạm Văn Sơn có quan hệ tình cảm với chị N.T.T., trú xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Khoảng 12h ngày 7/5/2025, do nghi ngờ bạn gái có quan hệ với người khác, Sơn nảy sinh ý định trả thù người thân của chị T. Đối tượng mang theo một con dao kim loại dài 41,5 cm có tính sát thương cao đến nhà bạn gái.

Tại đây, khi gặp bà H.T.H. (mẹ chị T.), Sơn đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng tiếp tục tấn công ông N.V.S. (bác rể chị T.), gây thương tích. Gây án xong, Sơn chiếm đoạt chiếc xe máy trị giá hơn 13,5 triệu đồng của ông S. rồi cầm dao bỏ về nhà.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Phạm Văn Sơn là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời buộc bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 650 triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá, trước và trong quá trình xét xử, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, phiên tòa được tổ chức an toàn, không xảy ra tình huống phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt quá trình xét xử.