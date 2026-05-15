Tuyên án tử hình kẻ đốt quán cafe "Hát cho nhau nghe" khiến 11 người tử vong

Thứ Sáu, 16:28, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kẻ đốt quán cafe "Hát cho nhau nghe" ở Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) - bị cáo Cao Văn Hùng vừa bị tòa tuyên mức án Tử hình về hai tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Hùng là bị cáo đã mua xăng, châm lửa đốt quán cafe "Hát cho nhau nghe" ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người tử vong, nhiều tài sản bị hủy hoại.

Tòa tuyên bị cáo Cao Văn Hùng mức án Tử hình về tội Giết người và 13 năm tù về tội Hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là Tử hình.

tuyen an tu hinh ke dot quan cafe hat cho nhau nghe khien 11 nguoi tu vong hinh anh 1
Dẫn giải bị cáo Cao Văn Hùng

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã mua xăng và phóng hỏa quán cà phê gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương. Đồng thời, gây thiệt hại tài sản hơn 2,6 tỷ đồng.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Dù nhận thức rõ việc đổ xăng đốt quán cà phê có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo vẫn thực hiện.

Vì vậy, cần xử lý nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra, đồng thời đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, tháng 11/2024, Hùng đến quán cafe, đồ uống tại số 258 Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) gọi một lon bia 333 và một bao thuốc lá. Khi thanh toán, nhân viên nói hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Một khách hàng (hiện không xác định được ai) liền tới tát Hùng vài cái, nói: "Vì sao ăn uống không trả tiền? Lần sau đi ăn, đi uống nhớ đàng hoàng, trả tiền cho người ta".

Khoảng một tháng sau sự việc trên, tối 18/12/2024, Hùng quay lại quán 258, gọi bia uống. Sau khi uống bia, bị cáo hỏi nhân viên lần trước ai đánh mình nhưng nhân viên không biết. Sau đó bị cáo lại gây sự quát tháo. Một khách hàng tên N (SN 1978, đã tử vong) dùng tay chân đánh Hùng nhưng được mọi người can ngăn.

Bực tức vì bị đánh, Hùng ra chợ mua một can rỗng 15 lít rồi bắt taxi đến cây xăng Cầu Noi, mua 150.000 đồng tiền xăng. Người bán có hỏi Hùng mua làm gì thì bị cáo nói mua đổ vào xe ô tô. Sau đó, Hùng mang xăng quay lại quán 258, đổ xăng vào lối ra vào rồi châm lửa.

Ngọn lửa bùng lên, cháy quán 258 và còn lan sang các nhà xung quanh. Hậu quả khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính 2,6 tỷ đồng. Sau khi gây án, Hùng thản nhiên đi bộ về nhà người em họ gần đó thay quần áo, rồi đến trụ sở Bộ Công an ở Phạm Văn Đồng đầu thú. 

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Tử hình Cao Văn Hùng tuyên án đốt quán cafe
Danh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội

VOV.VN - Theo thông tin từ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), đến 17h chiều nay (19/12), đã xác minh được danh tính của 11 nạn nhân trong vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm qua.

Vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội: 4 bệnh nhân sẽ được chuyển đến viện bỏng quốc gia

VOV.VN - Sáng 19/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện E thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy tại Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Nạn nhân vụ cháy quán cà phê được chuyển đến BV Bạch Mai tiếp tục điều trị

VOV.VN - Sau khi hội chẩn, ban lãnh đạo Bệnh viện E cùng các chuyên gia thống nhất chuyển các nạn nhân từ Bệnh viện E về Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục theo dõi, điều trị.

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tâm (sinh năm 1995, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bắt “đạo chích” đột nhập nhà dân, gây ra 7 vụ trộm ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an xã An Quang (TP Hải Phòng) vừa đấu tranh, làm rõ, bắt giữ đối tượng thực hiện 7 vụ án trộm cắp tài sản với phương thức đột nhập nhà dân.

Khởi tố thanh niên nhiều lần từ Huế vào Đà Nẵng trộm cắp tài sản

VOV.VN - Ngày 14/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Công Trọng (sinh năm 2001, trú xã Phú Lộc, TP Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

