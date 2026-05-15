Bị cáo Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vụ án buôn bán, vận chuyển lượng ma tuý đặc biệt lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng uý Nguyễn Đăng Khải (thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh.

Trong vụ án, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ) đóng vai trò trung tâm.

9 bị cáo trong vụ án nhận nhiều mức án khác nhau, trong đó có 4 án tử hình và 5 án chung thân

Từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6 kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để tiêu thụ. Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán, đồng thời cất giấu súng đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, khi cùng Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn vận chuyển ma tuý và mang theo nhiều vũ khí đi giao dịch tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), Bùi Đình Khánh đã dùng súng AK bắn khiến Thượng uý Nguyễn Đăng Khải tử vong. Sau đó, Khánh tiếp tục nổ súng, dùng xe ô tô đâm va vào xe của lực lượng chức năng, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8 kg để bán. Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; bác của Khánh) dùng xe ô tô vận chuyển 16 bánh heroin để bán thì bị bắt quả tang. Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ; cậu của Hải) không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng, tuy nhiên HĐXX nhận định có đủ cơ sở để xác định: Tuyên tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Video Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng trước toà

Nhiều bị cáo khác bị cáo buộc với các tội danh Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Che giấu tội phạm.

Nói lời sau cùng trước toà, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, tỏ ra ăn năn, hối hận, đồng thời xin được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Bùi Đình Khánh thừa nhận, mặc dù được ăn học đầy đủ nhưng bản thân lại thiếu tu dưỡng đạo đức, buôn bán ma tuý, vi phạm pháp luật gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến 1 cán bộ công an hy sinh và nhiều người liên quan lâm vào cảnh gia đình tan nát. “Tất cả là vì những người như bị cáo, có lòng tham khi đứng trước lợi nhuận, gục ngã trước cám dỗ. Đối với bản thân, bị cáo không có đề nghị gì với HĐXX. Bản án này là thích đáng, đúng người, đúng tội, không có gì sai”.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên xử phạt Bùi Đình Khánh tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hà Thương Hải nhận án tù chung thân về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng trước toà

Ngô Văn Tuyên nhận án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Nguyễn Hữu Đằng nhận án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo bị tuyên phạt mức án tổng hợp chung thân là Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông (các tội Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng); Nguyễn Thị Phương (Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy); Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh (Mua bán trái phép chất ma túy).

Các bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 12 đến 21 năm 6 tháng tù về các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm Che giấu tội phạm nhận hình phạt từ 15-21 tháng tù, trong đó Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Khánh) và Nguyễn Thị Hạnh (vợ của Hải) đều đang nuôi con nhỏ, được hưởng án treo với thời gian thử thách 30 tháng.