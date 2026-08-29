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Công an xã, phường tại Hà Nội:

"Gần dân nhất" để phục vụ nhân dân từ những việc nhỏ

Thứ Bảy, 14:00, 29/08/2026
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VOV.VN - Thực hiện phong trào thi đua "3 Nhất" do Công an TP Hà Nội phát động, Công an phường Hai Bà Trưng đang đổi mới phương thức hoạt động, lấy sự hài lòng và bình yên của nhân dân làm thước đo.

Trong đợt thi đua cao điểm với ba mục tiêu cốt lõi là: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất, lực lượng Công an cơ sở tại Hà Nội đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo bằng những phần việc thiết thực. Không dừng lại ở các chỉ tiêu trên giấy, phương châm "gần dân" đã thâm nhập sâu vào từng ngõ ngách, tổ dân phố, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Chuyển hóa phương châm thi đua thành hành động cụ thể

Tại phường Hai Bà Trưng, tinh thần "3 Nhất" được lực lượng công an địa phương cụ thể hóa thành phương châm hành động: "Nắm tình hình nhanh nhất, có mặt sớm nhất và xử lý hiệu quả nhất". Từ tư duy này, nhiều mô hình sáng tạo đã ra đời, gắn chặt với từng công tác chuyên môn từ phòng ngừa tội phạm đến quản lý trật tự đô thị.

Trung tá Hoàng Minh Thảo, Tổ trưởng Tổ tổng hợp Công an phường Hai Bà Trưng cho biết: "Công an phường Hai Bà Trưng luôn chú trọng việc nâng cao ý thức tự giác của người dân trong chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự. Mục tiêu là để người dân tự giác chấp hành hơn là áp dụng các biện pháp xử lý cứng nhắc. Chúng tôi tăng cường đi sâu vào từng tổ dân phố, ngõ ngách để tuyên truyền, vận động bà con cùng chung tay bảo vệ địa bàn".

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Trung tá Hoàng Minh Thảo, Tổ trưởng Tổ tổng hợp Công an phường Hai Bà Trưng. (Ảnh: Trọng Phú)

Sự đồng lòng của quần chúng nhân dân chính là chìa khóa giúp lực lượng công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với tinh thần “Mỗi ngày mỗi cán bộ chiến sĩ làm một việc tốt phục vụ nhân dân”, Công an phường Hai Bà Trưng đã tiến hành rà soát các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng công an phường giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ cho những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ngay trên địa bàn, triển khai chương trình “Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất - Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng dân” trên địa bàn phường Hai Bà Trưng.

Theo chương trình, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ sẽ nhận 2 triệu đồng mỗi tháng, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, giảm bớt khó khăn trước mắt, đồng thời tạo thêm động lực để vươn lên ổn định cuộc sống.

Cũng trong chương trình "Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất - Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng dân", Công an phường Hai Bà Trưng đã trao tặng hơn 100 suất quà cho Ban giám hiệu nhà trường dân tộc nội trú và những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.

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Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng (ảnh trái) trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Giữ vững an ninh trật tự, giải quyết các điểm nghẽn trên địa bàn

Nhằm giải quyết triệt để các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Công an phường Hai Bà Trưng đã tham mưu thành lập "Tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự 3 nhất". Điểm nhấn của mô hình này là việc lực lượng an ninh cơ sở sử dụng xe đạp làm phương tiện tuần tra. Sự hiện diện thân thiện của những tổ công tác đi xe đạp vừa giúp dễ dàng nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vừa tạo cảm giác gần gũi, xóa bỏ khoảng cách giữa lực lượng công an và người dân.

Bên cạnh đó, Công an phường Hai Bà Trưng đã tiến hành xã hội hóa hệ thống camera giám sát an ninh, bằng việc gửi thư ngỏ vận động đến từng hộ dân, cơ quan và doanh nghiệp, phường đã huy động được nguồn lực lắp đặt hơn 300 mắt camera bao quát toàn địa bàn.

Hệ thống camera này được triển khai theo 3 giai đoạn: phủ sóng từ các nút giao thông trọng điểm, lan tỏa sâu vào các ngõ ngách khu dân cư và tiến tới kết nối đồng bộ với trung tâm giám sát của thành phố. Mô hình không chỉ hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống tội phạm mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần "người dân và công an cùng làm".

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"Tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự 3 nhất" sử dụng xe đạp để tuần tra địa bàn tạo cảm giác thân thiện cho người dân. (Ảnh: Minh Vũ)

Đánh giá về kết quả công tác, Trung tá Hoàng Minh Thảo chia sẻ rằng đơn vị đã chủ động phân công lực lượng tuần tra kiểm soát 24/7, chia làm các kíp trực khép kín địa bàn từ 6 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Nhờ đó, các phản ánh của người dân về trật tự đô thị hay môi trường đều được xử lý kịp thời.

Trung tá Hoàng Minh Thảo nhấn mạnh: "Trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp đột phá và hoàn thành hơn 90% chỉ tiêu công tác được giao. Trong giai đoạn tiếp theo, Công an phường tiếp tục tăng tốc để về đích. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm từ gốc, tăng cường kiểm soát các địa bàn nguy cơ như nhà trọ, homestay, đồng thời thành lập Tổ xung kích chuyển đổi số nhằm ứng dụng dữ liệu và công nghệ vào công tác giữ gìn an ninh trật tự". 

Sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, sự đồng hành của người dân cùng sự chủ động ứng dụng công nghệ đang biến tinh thần "Gần dân nhất" thành động lực thực tế. Đây chính là nền tảng vững chắc để lực lượng Công an xã, phường tại Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò "Lá chắn an ninh", mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân Thủ đô.

Trọng Phú/VOV.VN
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