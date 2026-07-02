Giả bán gỗ nhập khẩu trên Facebook, Zalo để lừa tiền cọc
VOV.VN - Ngày 2/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tháng 3/2021, tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, liên quan đến bị can Nguyễn Duy Thanh (SN 1982, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà; nơi ở hiện nay phường Long Xuyên, tinh An Giang).
Quá trình điều tra, Nguyễn Duy Thanh khai nhận lừa đảo người khác bằng hình thức đăng ảnh gỗ nước ngoài trên mạng xã hội Zalo và Facebook, khi có người xem hỏi mua, Thanh trao đổi hợp đồng mua bán và yêu cầu đặt tiền cọc theo giá trị từng container gỗ, sau đó chiếm đoạt tiền của bị hại.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo nếu ai là bị hại của Nguyễn Duy Thanh, đề nghị đến cơ quan công an nơi gần nhất để thông báo hoặc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang để được hướng dẫn, giải quyết.