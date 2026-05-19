Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn qua hình thức ship COD

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1996) và Nguyễn Văn Đạt (SN 2001) cùng trú tại xóm Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng không gian mạng, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Đạt đã tạo lập các trang Facebook với tên gọi: “Pod Xlim Pro”, “Pod chính hãng”, “Pod Xlim giá rẻ”, “Pod Hà Nội giá rẻ”… và chạy quảng cáo bán “thuốc lá điện tử” với giá 299.000 đồng/hộp.

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt (trái) và Nguyễn Văn Tùng (phải)

Khi có người đặt mua, các đối tượng tự đóng gói chân đế điện thoại (có giá trị khoảng 7.000 đồng), vỏ hộp thuốc lá điện tử (giá 3.000 đồng/vỏ), giấy ni lông và các loại máy khò, hàn để tự đóng gói gửi qua dịch vụ Viettel Post dưới hình thức giao hàng thu tiền hộ (Ship COD).

Để che giấu hành vi gian dối, các đối tượng viện lý do thuốc lá điện tử là mặt hàng cấm nên trên phiếu vận chuyển, đơn phải ghi là “chân đế điện thoại”, đồng thời yêu cầu khách hàng phải thanh toán tiền đầy đủ thì mới được bóc hộp kiểm tra. Khi khách hàng trả tiền và nhận ra hàng giả, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thông qua thủ đoạn này, từ tháng 2/2026 đến nay, Nguyễn Văn Tùng đã lừa bán được 5.108 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; từ tháng 11/2025 đến nay Nguyễn Văn Đạt đã lừa bán được 3.923 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Hiện Cơ quan điều tra đã tiếp nhận trình báo của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Để phục vụ mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các bị hại của Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Đạt và những người từng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự qua các trang mạng nêu trên nhanh chóng trình báo tại Công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ Điều tra viên Vũ Đức Lộc (0978.087.888), Điều tra viên Trần Đình Đức (094.112.4456) để được hướng dẫn, giải quyết.