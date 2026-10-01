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Giả danh bác sĩ, lừa khách làm đẹp, 15 bị can bị khởi tố

Thứ Năm, 19:23, 01/10/2026
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VOV.VN - Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại 3 cơ sở thẩm mỹ. Các đối tượng bị cáo buộc giả danh bác sĩ, đưa thông tin gian dối để bán các gói dịch vụ làm đẹp giá cao cho khách hàng.

Qua quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, triệt phá hoạt động giả danh bác sĩ, lừa khách làm đẹp tại 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.

Ba cơ sở gồm: Cơ sở thẩm mỹ JK1, số 89C Lý Thái Tổ; Cơ sở thẩm mỹ Mega Gangnam, số 186 Phan Chu Trinh và Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Mega Korea 1, cùng ở phường Buôn Ma Thuột.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại.

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Cơ quan điều tra đã khởi tố 15 bị can thuộc 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Văn Chiểu)

Theo kết quả điều tra, các cơ sở này chỉ được cấp phép thực hiện dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không có giấy phép khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn quảng cáo trên mạng xã hội những chương trình “trải nghiệm giá rẻ” để thu hút khách hàng.

Khi khách đến, nhân viên không đủ điều kiện hành nghề, không có bằng cấp y khoa nhưng mặc áo blouse trắng, tự giới thiệu là “bác sĩ”, “chuyên gia”. Theo kịch bản được chuẩn bị sẵn, những người này đưa thông tin gian dối, thổi phồng tình trạng của khách hàng và hiệu quả máy móc, công nghệ để thuyết phục, thậm chí gây sức ép, bán các gói dịch vụ giá cao.

Đáng chú ý, một số kỹ thuật thẩm mỹ có tính chất xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và dịch vụ liên quan đến sinh lý không được cấp phép vẫn được trực tiếp thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng khách hàng.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố các đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: Văn Chiểu)

Bước đầu, tại Viện thẩm mỹ Mega Korea 1, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng; khởi tố 5 bị can, trong đó có Lê Thị Toan, chủ đầu tư hệ thống.

Tại Mega Gangnam, 11 khách hàng bị chiếm đoạt 436 triệu đồng; 5 bị can bị khởi tố. Còn tại Cơ sở thẩm mỹ JK1, 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng; 4 bị can bị khởi tố.

Như vậy, bước đầu cơ quan điều tra xác định 47 khách hàng bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tại 3 cơ sở thẩm mỹ.

Qua điều tra, cơ quan công an còn phát hiện phương thức, thủ đoạn tương tự được triển khai tại một số cơ sở, chi nhánh tại các tỉnh thành như Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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