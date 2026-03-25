Thẩm mỹ không phép, tiêm filler không rõ nguồn gốc, thu lợi "khủng" bị khởi tố

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Dương Luân, Phạm Thành Trung, Phạm Thị An, Hoàng Thị Thanh Huyền và Nguyễn Đức Thọ về hành vi “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện KSND khu vực 2 TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Trí là chủ hộ kinh doanh “Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera”, trực tiếp tổ chức cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ có yếu tố xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật. Tuy nhiên, cơ sở này không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời không đảm bảo điều kiện về nhân lực chuyên môn khi không có bác sĩ, y sĩ hay điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đại diện Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội và Viện KSND khu vực 2 đọc Quyết Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự

Đáng chú ý, các đối tượng đã quảng cáo sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên. Nhóm này còn chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ để tư vấn và trực tiếp thực hiện dịch vụ cho khách hàng, dù chưa qua đào tạo chuyên môn y tế.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, các đối tượng sử dụng nước muối sinh lý hoặc filler không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành để tiêm cho khách nhằm thu lợi bất chính.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền nhóm đối tượng thu lợi bất chính lên tới hơn 676 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ “chui”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ việc trên liên hệ Công an phường Khương Đình, địa chỉ: 314 Khương Đình, Hà Nội; điều tra viên Phạm Quốc Dũng, số điện thoại 0919916896 để phối hợp giải quyết theo quy định.