Thẩm mỹ không phép, tiêm filler không rõ nguồn gốc, thu lợi "khủng" bị khởi tố

Thứ Tư, 15:10, 25/03/2026
VOV.VN - Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội thông tin, đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến hành vi lừa dối khách hàng trong hoạt động thẩm mỹ trái phép, sử dụng nhân viên giả danh bác sĩ và vật liệu không rõ nguồn gốc để trục lợi.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Dương Luân, Phạm Thành Trung, Phạm Thị An, Hoàng Thị Thanh Huyền và Nguyễn Đức Thọ về hành vi “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện KSND khu vực 2 TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Trí là chủ hộ kinh doanh “Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera”, trực tiếp tổ chức cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ có yếu tố xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật. Tuy nhiên, cơ sở này không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời không đảm bảo điều kiện về nhân lực chuyên môn khi không có bác sĩ, y sĩ hay điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

tham my khong phep, tiem filler khong ro nguon goc, thu loi khung bi khoi to hinh anh 1
Đại diện Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội và Viện KSND khu vực 2 đọc Quyết Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự

Đáng chú ý, các đối tượng đã quảng cáo sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên. Nhóm này còn chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ để tư vấn và trực tiếp thực hiện dịch vụ cho khách hàng, dù chưa qua đào tạo chuyên môn y tế.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, các đối tượng sử dụng nước muối sinh lý hoặc filler không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành để tiêm cho khách nhằm thu lợi bất chính.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền nhóm đối tượng thu lợi bất chính lên tới hơn 676 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ “chui”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ việc trên liên hệ Công an phường Khương Đình, địa chỉ: 314 Khương Đình, Hà Nội; điều tra viên Phạm Quốc Dũng, số điện thoại 0919916896 để phối hợp giải quyết theo quy định.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: khởi tố nhóm đối tượng lừa dối khách hàng thẩm mỹ trái phép viện thẩm mỹ chui giả danh bác sĩ dịch vụ thẩm mỹ không phép Công an Hà Nội
Truy bắt xuyên tỉnh, “tóm gọn” đối tượng truy nã nguy hiểm lúc rạng sáng

VOV.VN - Lực lượng Công an Hà Nội vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Văn Hữu về tội gây rối trật tự công cộng sau thời gian dài lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Bắt gọn kẻ móc túi ở Chùa Hương

VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Minh về hành vi trộm cắp tài sản sau khi đối tượng bị phát hiện móc túi du khách tại khu vực Chùa Hương.

