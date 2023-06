Giả danh cán bộ công an lấy thông tin cá nhân của người dân để lừa đảo

Liên tiếp ngăn chặn các đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, do nắm bắt được thông tin về phương thức, thủ đoạn tội phạm giả danh công an... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhất là những khuyến cáo của Công an thành phố Hà Nội về loại tội phạm này, các nhân viên ngân hàng trên địa bàn đã nâng cao ý thức cảnh giác, kịp phối hợp với cơ quan công an, giúp nhiều người dân không "sập bẫy" lừa đảo.