Giả danh lãnh đạo, lừa đảo các tài xế, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo kết quả điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo.Nguyễn Xuân Chất (SN 1981, thường trú tỉnh Lào Cai, hiện cư trú tại Hà Nội) đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số tài xế xe tải chạy tuyến đường dài.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Xuân Chất. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp)

Chất tự xưng là lãnh đạo tại các cơ quan Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo Công an một số tỉnh, đưa ra thông tin có thể can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cho nhà xe, tài xế. Từ đó, đối tượng yêu cầu các tài xế chuyển tiền để “nhờ can thiệp” hoặc cảm ơn những người có chức vụ, quyền hạn.

Khi tài xế đang lưu thông bị tổ Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, Chất yêu cầu họ gọi điện nhờ can thiệp. Đối tượng sau đó sử dụng nhiều số điện thoại, đóng nhiều vai với các chức vụ khác nhau, tự xưng là người có chức vụ, quyền hạn lớn, trong đó có lãnh đạo Bộ Công an, để gọi điện can thiệp việc xử lý vi phạm nếu có.

Cơ quan điều tra xác định, Chất không quan tâm việc lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý như thế nào, kể cả trong trường hợp tài xế bị lập biên bản vi phạm hành chính. Sau đó, đối tượng vẫn yêu cầu tài xế chuyển tiền với lý do cảm ơn “người này, người kia”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 4 điện thoại di động cùng một số vật chứng, tài liệu liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định với thủ đoạn trên, Chất đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án; đề nghị những người là bị hại liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hoài Nam, số điện thoại 0971.599.896, để được giải quyết.