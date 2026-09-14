Nhận "chạy án" để lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Anh Dũng (SN 1978, hiện ở phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, năm 2020, trong một lần về thăm bố mẹ tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), Trần Anh Dũng biết được ông Hà Minh Q. – hàng xóm của bố mẹ mình có con trai là Hà Minh Th. bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam.

Đối tượng làm việc tại cơ quan công an.

Nắm được tâm lý lo lắng và mong muốn giảm nhẹ hình phạt cho con của ông Q., Dũng đã chủ động tìm đến, đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có quan hệ quen biết với cán bộ tại Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân Tối cao. Đối tượng cam kết có thể can thiệp, "chạy án" để giảm nhẹ hình phạt cho Th.

Tin tưởng vào những thông tin Dũng đưa ra, từ ngày 17/8/2020 đến 23/9/2020, ông Q. đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng này với tổng số tiền lên tới 800 triệu đồng. Số tiền này Trần Anh Dũng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau nhiều lần yêu cầu Dũng trả lại tiền nhưng không có kết quả, ông Q. đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên. Từ đơn tố giác của nạn nhân, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, điều tra và ra quyết định khởi tố đối với Trần Anh Dũng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.