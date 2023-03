Gia Lai bắt nghi phạm liên quan vụ phá rừng ở xã Sơ Pai

Cụ thể, qua điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng Nguyễn Văn Kiên (tên gọi khác là Huệ, SN 1984), Đinh Văn Nhâu (SN 1995), Đinh Nhi (SN 2004, cùng trú làng Buôn Lưới, xã Sơ Pai, huyện K'Bang) và 2 đối tượng có liên quan đã thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 114, 118 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai quản lý, địa giới hành chính xã Sơ Pai, huyện K'Bang.

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện K'Bang đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Nhâu. Đối tượng Đinh Nhi được gia đình bảo lãnh và cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Kiên đã bỏ trốn nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy tìm. Hiện nay, Cơ quan Công an huyện K'Bang cũng tạm giữ 1 xe ô tô và gỗ tang vật có liên quan đến vụ án.

Công an huyện K'Bang thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an huyện K'Bang).

Trước đó, vào tháng 2/2023, lực lượng chức năng huyện K'Bang đã phát hiện có nhiều cây gỗ bị cắt hạ, khai thác trái phép tại tiểu khu 114, 118 lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai.

Tại hiện trường, có tổng số 23 cây gỗ rừng, gồm các chủng loại: xoay, gội đỏ, bời lời, dẻ bị cưa hạ nằm rải rác. Hầu hết các gốc cây gỗ bị cưa hạ có đường kính từ 70-80 cm, ở nhiều vị trí cách xa nhau. Ngoài số gỗ bị cắt hạ, xẻ hộp để vận chuyển đi nơi khác, nhiều cây chỉ bị lấy đi phần thân lớn, cành nhánh bị bỏ lại hiện trường, có cây bị đốt cháy tại chỗ. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 44,420 m³.

Ngày 13/3, Hạt Kiểm lâm huyện K'Bang khởi tố vụ án hình sự về “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, chuyển hồ sơ sang Công an huyện K'Bang tiếp tục xử lý.

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Công an huyện K'Bang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát, truy xét đối tượng và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy xét đối tượng vi phạm./.