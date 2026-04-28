中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giải cứu phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm ở Hà Nội

Thứ Ba, 18:49, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội vừa kịp thời can thiệp, giải cứu một người phụ nữ bị chồng hành hung, đe dọa tại phường Bạch Mai trong đêm khuya.

Ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh đã kịp thời can thiệp, hỗ trợ một trường hợp nghi bị bạo hành gia đình xảy ra trên địa bàn phường Bạch Mai.

Trước đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc gây rối tại khu vực ngõ 229 Minh Khai, phường Bạch Mai.

giai cuu phu nu bi chong bao hanh trong dem o ha noi hinh anh 1
Đối tượng Đ.V.H tại trụ sở công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chị N.T.K.D (SN 1991) trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, bất ổn. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân cho biết bị chồng là Đ.V.H hành hung, đe dọa nên phải bỏ chạy ra ngoài cầu cứu.

Lực lượng công an đã kịp thời trấn an tinh thần, đảm bảo an toàn cho nạn nhân, đồng thời khống chế đối tượng Đ.V.H và đưa về trụ sở Công an phường Bạch Mai để làm rõ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bạo hành gia đình Hà Nội giải cứu phụ nữ bị bạo hành Công an phường Bạch Mai chồng hành hung vợ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ra quân trấn áp tội phạm đường phố, xử lý nhiều trường hợp

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp “tội phạm đường phố”, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngay trong ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm.

Nóng 24h ngày 28/4: Đâm đồng nghiệp rồi bỏ trốn, sa lưới sau 16 giờ
VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh đã truy bắt thành công Cù Văn An (SN 1993) khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa. Đối tượng được xác định phục sẵn tại phòng trọ, dùng dao đâm đồng nghiệp do mâu thuẫn cá nhân khiến nạn nhân bị thương nặng rồi bỏ trốn.

UNFPA đồng hành cùng Việt Nam trong phòng, chống bạo lực gia đình ở kỷ nguyên mới
VOV.VN - Dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025-2026” được kỳ vọng sẽ cung cấp các hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho các nạn nhân của bạo lực gia đình.

25 năm chịu bạo hành gia đình nhưng vẫn muốn níu giữ
VOV.VN - Lấy nhau 25 năm, tôi thường xuyên phải chịu đựng sự chửi mắng, gắt gỏng và đôi khi thượng cẳng hạ cẳng tay của chồng. Song tôi vẫn muốn níu giữ gia đình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên tư vấn giúp giải tỏa tâm lý phần nào cho nhân vật.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật