Giải cứu phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm ở Hà Nội

Ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh đã kịp thời can thiệp, hỗ trợ một trường hợp nghi bị bạo hành gia đình xảy ra trên địa bàn phường Bạch Mai.

Trước đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc gây rối tại khu vực ngõ 229 Minh Khai, phường Bạch Mai.

Đối tượng Đ.V.H tại trụ sở công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chị N.T.K.D (SN 1991) trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, bất ổn. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân cho biết bị chồng là Đ.V.H hành hung, đe dọa nên phải bỏ chạy ra ngoài cầu cứu.

Lực lượng công an đã kịp thời trấn an tinh thần, đảm bảo an toàn cho nạn nhân, đồng thời khống chế đối tượng Đ.V.H và đưa về trụ sở Công an phường Bạch Mai để làm rõ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.