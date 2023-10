Giải cứu thanh niên bị chủ nợ "nhốt" trong phòng trọ ở Bình Dương

Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hữu Tiến (22 tuổi, quê Bình Phước) và Nguyễn Minh Chiến (22 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra hành vi giữ người trái pháp luật.

Công an bắt giữ đối tượng Chiến tại phòng trọ.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đây, anh T.N.T (20 tuổi, quê Cà Mau) thiếu nợ Nguyễn Minh Chiến với số tiền 6 triệu đồng.

Ngày 20/10, Chiến và Tiến gặp anh T. ở khu dân cư Phú Hoà 1 (phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một) ép ghi giấy vay nợ và yêu cầu điện thoại cho người thân mang tiền đến trả nợ.

Sau khi ép anh T. ghi giấy vay nợ, hai đối tượng đã chở anh T. về phòng trọ của Chiến tại phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) và khoá cửa phòng, nhốt lại.

Phát hiện sự việc, gia đình anh T. lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp Công an phường Phú Lợi tổ chức lực lượng kiểm tra hành chính phòng trọ của Chiến và phát hiện anh T. bị nhốt trong phòng. Anh T. sau đó được đưa ra ngoài an toàn.