Giám đốc show "Về đây bốn cánh chim trời" nhận 2 năm tù vì lừa dối khách hàng

Ngày 27/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên mức án 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng" với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú phường Đống Đa, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education).

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, bị cáo Hà từng có kinh nghiệm tổ chức các chương trình âm nhạc nên biết việc sử dụng các tác phẩm phải được xin phép, ký hợp đồng và thanh toán tiền tác quyền cho đại diện các nhạc sĩ. Tuy nhiên, khi được cấp phép tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời", bị cáo Hà đã không thanh toán quyền tác quyền đối với 24 tác phẩm của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà tại phiên tòa. Ảnh: Phú Ân

Sau khi thu hơn 3,6 tỷ đồng tiền bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời", bị cáo Hà sử dụng một phần số tiền này để thanh toán cho các chương trình trước đó đã diễn ra.

Do không còn đủ năng lực thanh toán theo thỏa thuận, Công ty Ngọc Việt Education không thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng với ông Vũ Quang Trung, Giám đốc âm nhạc của chương trình cùng ban nhạc.

Dù biết việc này sẽ dẫn đến show không thể diễn ra, sau 14h ngày 28/12/2025, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục bán vé.

Tòa buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ tiền vé cho khán giả

Đến sát thời gian biểu diễn, Hà chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách vào Cung thể thao điền kinh trong nhà (đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội). Đến 20h30 cùng ngày, khi tất cả khán giả đã có mặt đông đủ thì Hà mới thông báo trên sân khấu việc buổi biểu diễn bị hủy. Điều này khiến nhiều khán giả bức xúc và đã đến cơ quan công an trình báo hành vi của Hà.

HĐXX nhận định, bị cáo Hà là người có kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình biểu diễn, nhận thức rõ để một chương trình được tổ chức phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, khi biết chương trình không thể diễn ra, bị cáo không thông báo cho khách hàng, đồng thời tiếp tục bán vé nhằm thu tiền của khán giả.

Ngoài việc tuyên án tù giam 2 năm tù với bị cáo Hà, HĐXX buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ tiền vé cho khán giả.