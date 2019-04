Gian lận điểm thi Sơn La: Ít nhất 7 thí sinh có bố, mẹ là công an.

Trong số 44 thí sinh được nâng sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, có ít nhất 7 thí sinh có bố, mẹ là công an; một số là con em cán bộ ngành giáo dục, lãnh đạo ngành thuế, văn phòng Tỉnh ủy và một số gia đình buôn bán lớn.

Những dấu hiệu sai phạm ở Hội đồng thi Sơn La đã bị cơ quan điều tra phát hiện và khởi tố nhiều bị can. Ảnh:Thanhnien

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La, chiều qua, 9/4 Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với cựu thiếu tá Đinh Hải Sơn, nguyên phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.



Với trách nhiệm được phân công, cựu thiếu tá Đinh Hải Sơn đã tích cực trợ giúp các đối tượng trong đường dây tiến hành sửa chữa nâng điểm một số bài thi.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Đinh Hải Sơn cũng đã nhờ các đối tượng trong đường dây nâng điểm bài thi cho 2 thí sinh, trong đó có một thí sinh là em họ bên vợ của Đinh Hải Sơn. Thí sinh này có điểm thi Toán và Ngoại ngữ lần lượt là 9,8 và 9,8.

Tuy nhiên, sau khi qua chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT, điểm thực bài thi của em giảm xuống còn 5,8 điểm ở môn Toán và 2,8 điểm ở môn Ngoại ngữ.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Thí sinh này có mẹ làm công an, bố công tác tại UBND một huyện của tỉnh Sơn La./.

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bao nhiêu đối tượng đã bị khởi tố? VOV.VN - Tính đến thời điểm này, cơ quan công an đã khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang.

Vụ gian lận điểm ở Hà Giang 2018: Khởi tố 2 Phó Giám đốc Sở GD-ĐT 3 đối tượng bị khởi tố nguyên là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và Phó Đội trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hà Giang).

Khởi tố, bắt Trưởng Phòng khảo thí liên quan vụ nâng điểm thi ở Hà Giang VOV.VN -Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

PC_Article_AfterShare_1