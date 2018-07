Khởi tố, bắt Trưởng Phòng khảo thí liên quan vụ nâng điểm thi ở Hà Giang

Căn cứ Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 02 ngày 19/7/2018; Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 23/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra Quyết định Khởi tố bị can số 06, Lệnh bắt bị can số 05 để tạm giam 03 tháng đối với Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang, sinh ngày 19/1/1969 tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; dân tộc Kinh; nơi cư trú: phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang được phân công là Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ gian lận thi gây rúng động dư luận này, ngày 20/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 03 tháng đối với Vũ Trọng Lương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Lương được xác định là người đã can thiệp sửa điểm cho 114 thí sinh./.