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Hà Nội: Làm rõ người đàn ông lái ô tô đẩy cảnh sát giao thông trước đầu xe

Thứ Ba, 11:09, 21/07/2026
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Nam tài xế ô tô vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, cố tình lái xe đẩy một cán bộ cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng (Hà Nội).

Khoảng 8h20, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Ford Territory, màu đen, biển kiểm soát 36B-548.74 vi phạm “Rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển” nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

ha noi lam ro nguoi dan ong lai o to day canh sat giao thong truoc dau xe hinh anh 1
Nam tài xế tại cơ quan Công an.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế đã điều khiển xe tiến về phía trước, đẩy cán bộ CSGT, sau đó lách sang bên phải và bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an các đơn vị và sử dụng hệ thống Camera AI để tổ chức xác minh, truy vết phương tiện và người điều khiển để xử lý theo quy định.

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, cơ quan Công an đã mời người điều khiển phương tiện đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 làm việc.

Danh tính tài xế được xác định là T.V.N. (SN 1996, trú tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận là người điều khiển phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT khi bị kiểm tra vào sáng cùng ngày.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Hà/Tiền Phong
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