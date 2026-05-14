  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt tạm giam thanh niên lao xe, tấn công cảnh sát giao thông ở Bắc Ninh

Thứ Năm, 16:12, 14/05/2026
VOV.VN - Không chấp hành hiệu lệnh, Vi Văn Công đã lao xe và liên tục tấn công Thiếu tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Khu công nghiệp Đại Đồng.

VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết VKSND khu vực 8 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vi Văn Công (21 tuổi, trú tại xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An) về tội Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Vi Văn Công có hành vi chống người thi hành công vụ

Theo cơ quan chức năng, khoảng 14h10 ngày 10/5, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại đường N1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng, xã Đại Đồng.

Thiếu tá Nguyễn Tất Nguyên Ph. được phân công dừng phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này Vi Văn Công điều khiển xe máy Honda Wave mang biển số 37F2-521.63, chở theo một cô gái di chuyển hướng thôn Dương Húc đi tỉnh lộ 287.

Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, Công không chấp hành mà có hành vi tấn công Thiếu tá Ph., làm rơi mũ của cán bộ làm nhiệm vụ. Sau đó, Công tiếp tục tấn công vào vùng cổ và tay trái của Thiếu tá Ph.

Đối tượng Vi Văn Công tại cơ quan công an sau khi xảy ra sự việc

Trước sự chống đối của Công, Thiếu tá Ph. lao tới khống chế. Quá trình giằng co, Công tiếp tục túm cổ áo khiến cán bộ CSGT bị rơi biển tên. Một số người dân chứng kiến vụ việc đã hỗ trợ lực lượng chức năng khống chế đối tượng.

Văn Giang/VOV.VN
Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo hung khí gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Công an Bắc Ninh bắt ổ nhóm cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài

VOV.VN - Ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng và thu hồi số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Bắc Ninh khởi tố 32 bị can trong đường dây giả bệnh án

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.

Khởi tố kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam (xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh.

