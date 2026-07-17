Hà Nội xử lý 1 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Xuân Mai đã phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong quá trình tăng cường kiểm tra, quản lý cư trú trên địa bàn.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và đi lại của người nước ngoài, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Qua kiểm tra địa bàn, Công an xã Xuân Mai phát hiện Qiu Yu Ming (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an bàn giao đối tượng cho Trung tâm lưu trú người nước ngoài

Sau khi lập biên bản, Công an xã Xuân Mai đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội xử lý theo thẩm quyền. Căn cứ quy định hiện hành, người này bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Công an xã Xuân Mai cho biết, đã phối hợp các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội bàn giao Qiu Yu Ming cho Trung tâm lưu trú người nước ngoài thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp để tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và hộ gia đình có người nước ngoài lưu trú thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và khai báo tạm trú; không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài, cần thực hiện đầy đủ quy định về bảo lãnh, cấp giấy phép lao động, sử dụng đúng mục đích thị thực (visa), đồng thời thường xuyên phổ biến quy định pháp luật Việt Nam để người lao động nước ngoài chấp hành.

Người dân được khuyến cáo nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện người nước ngoài cư trú trái phép, không khai báo tạm trú hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Thủ đô.