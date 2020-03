Hà Nội: Xử lý nghiêm những thông tin thất thiệt về dịch Covid 19

Sau các thông tin về ca nhiễm Covid 19 thứ 18 tại Việt Nam, sự lo lắng của hiệu ứng đám đông đã lan truyền những thông tin thiếu kiểm chứng, thiếu chuẩn xác, khiến hoang mang trong dư luận, sự thật bị bóp méo so với thực tế ảnh hưởng lớn đến những nỗ lực của cơ quan chức năng trong ngăn chặn dịch bệnh.

Hai người tung tin đồn nhảm về Covid-19 ở Hà Nội làm việc với công an.

Những ngày qua, các cấp chính quyền Hà Nội triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19. Hệ thống chính trị vào cuộc ở mức cao nhất với một mục tiêu duy nhất là "An toàn cho nhân dân". Các cơ sở y tế, nơi vui chơi công cộng, phương tiện đi lại cho nhân dân đều được thành phố quan tâm, chăm lo chu đáo. Hàng trăm trường học được lau chùi dọn dẹp, xử lý hóa chất hàng ngày, hàng tuần, khi các học sinh đang nghỉ học, để khi quay lại trường được an toàn hơn.



Sẽ không có gì phải nhắc đến nếu như mọi người đều ý thức trong việc chia sẻ những thông tin chính thống từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch hoặc là từ các cơ quan báo chí chính thống về ca nhiễm Covid 19 vừa phát hiện tại Hà Nội. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, những thông tin đăng tải trên trang cá nhân, hoặc lời bình, hình ảnh chưa được kiểm chứng được gửi đi theo cấp số nhân. Các hình ảnh được chụp lại màn hình từ một nick name Facebook được gán ghép cho là của cô gái nhiễm bệnh với dòng trạng thái khác nhau, hay là một trang tin không chính thống đưa tin: "Có 2 ca nhiễm COVID – 19 mới” hoặc hình ảnh tràn ngập, không chuẩn xác về việc cô gái nhiễm bệnh đi dự sự kiện khai trương cửa hàng thời trang.

Ông Phan Thế Sơn, ở quận Long Biên bức xúc, trong khi các cơ quan chức năng đang làm hết sức mình để ngăn chặn lây lan của dịch bệnh thì người dân cần bình tĩnh, không vì quá lo lắng mà hành động a dua theo số đông:

“Đừng có nghe những tin đồn, chúng ta phòng chống dịch rất tốt, đến thế giới cũng phải học kinh nghiệm, người dân rất tin tưởng không có vấn đề gì. Không phải bây giờ mình mới chủ động phòng dịch mà luôn chủ động từ trước đến nay. Mình đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc nơi đông người và cứ rửa tay và rửa tay”-ông Phan Thế Sơn nói.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong cuộc họp chiều qua (6.3) Ảnh V.H

Theo Công an thành phố Hà Nội, những hành động này luôn được lực lượng giám sát và đã xử lý hình sự nhiều người tung tin đồn thất thiệt. Tại cuộc họp diễn ra sáng nay của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ công tác phòng chống dịch. Đã lập hồ sơ xử lý 21 trường hợp về đăng tải thông tin không đúng về dịch bệnh trên facebook cá nhân, gây hoang mang trong dư luận”.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công an thành phố khẩn trương rà soát xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh để câu view.

Đây là hành vi gây rối, làm mất an ninh trật tự, cần phải xử lý nghiêm. Người dân cần có thái độ và hành động chuẩn mực, nhất là khi chưa rõ nguồn tin thì cần thẩm định lại qua các cơ quan, thông tấn báo chí chính thống. Hiểu rõ thông tin, các chủ trương, quy định, cũng chính là để bảo vệ bản thân và gia đình, cũng là đồng hành cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.