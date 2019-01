Hai cựu Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân sắp hầu tòa

PC_Article_AfterShare_1

Ngày 15/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định ngày 28/1 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành (sinh năm 1959) và Trần Việt Tân (sinh năm 1955) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Bùi Văn Thành (ảnh trái) và ông Trần Việt Tân (ảnh phải)

Cùng ra Tòa với hai bị cáo Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân trong vụ án này còn có 3 bị cáo khác gồm: Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nova Bắc Nam 79), Nguyễn Hữu Bách (sinh năm 1963, nguyên Đại tá, Phó Cục trưởng, Bộ Công an), Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, nguyên Trung tướng, Phó Tổng Cục trưởng, Bộ Công an) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: Hai thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm: Đào Thịnh Cường và Nguyễn Đức Bằng. Ngoài ra, Viện Kiểm sát còn bố trí thêm 2 kiểm sát viên dự khuyết trong phiên tòa này.

Tổng cộng, có 9 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ông Bùi Văn Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi việc thẩm định giá nhà, đất tại số 129 Pasteur; không chỉ đạo để các đơn vị chức năng biết, quản lý, theo dõi cơ sở nhà, đất, phục vụ mục đích an ninh; khi Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng nhà, đất này cho người khác nhưng Bùi Văn Thành đã không báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn, dẫn đến gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước với số tiền gần 223 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trong Bộ Công an, để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng chức vụ, quyền hạn và các văn bản của Bộ Công an xin nhận quyền sử dụng đất đối với các nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh không qua đấu giá và không sử dụng vào công tác nghiệp vụ của ngành Công an, dẫn đến gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước với số tiền trên 155 tỷ đồng.

