Hai đối tượng cướp giật dây chuyền sa lưới sau 11 giờ gây án

Người đàn ông ở Bình Dương bị điện giật tử vong khi lao vào cứu người

VOV.VN - Tối nay (10/1), Công an TP.Thuận An và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ hai người đàn ông thương vong trong cửa hàng bán hải sản.