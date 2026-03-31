中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải Phòng: Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi

Thứ Ba, 09:14, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 31/3, thông tin từ Công an xã Hà Đông (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994 trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), nghi phạm giết hại cụ bà L.T.Th. (SN 1939, cùng trú xã Hà Đông).

Trước đó, khoảng 22h35 ngày 29/3, Công an xã Hà Đông nhận được tin báo về việc bà L.T.Th mất tích vào chiều tối cùng ngày (29/3), gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy bà Th đâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã cử cán bộ tới nhà bà Th để xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc và xem xét các dấu vết tại hiện trường, Công an xã xác định có dấu hiệu của vụ án giết người.

hai phong bat nghi pham sat hai cu ba 87 tuoi hinh anh 1
Nghi phạm Lê Văn Tuấn và hiện trường khu vực chôn thi thể nạn nhân.

Ngay sau đó Công an xã đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an TP, đồng thời phối hợp với Phòng CSHS vào cuộc thu thập chứng cứ xác minh, điều tra, xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Tuấn, và đã triệu tập đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đối tượng Tuấn đã cúi đầu nhận tội.

Bước đầu Tuấn khai, vì là hàng xóm sống gần nhà bà Th, khoảng 16h ngày 29/3, Tuấn sang nhà bà Th bằng lối vườn thì bị bà Th phát hiện và hô hoán là Tuấn trộm cắp.

Bị bất ngờ, Tuấn đã nhặt viên gạch ở dưới chân đập nhiều phát vào phía sau đầu bà Th làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Tuấn đã đem thi thể bà chôn dưới gốc cây xoài tại vườn nhà nạn nhân nhằm mục đích phi tang.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Văn Minh/Báo Công an nhân dân
Tag: Hải Phòng án mạng giết người sát hại cụ bà 87 tuổi nghi phạm Lê Văn Tuấn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản khiến người phụ nữ tử vong

VOV.VN - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Đô (SN 2002), ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
PODCAST
Tin nóng
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật