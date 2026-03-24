Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản khiến người phụ nữ tử vong

Thứ Ba, 23:20, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Đô (SN 2002), ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 phút ngày 22/3, ông T.P.Đ. (SN 1960) chở vợ là bà Đ.T.P.A. (SN 1969, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ), bằng xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 931, đoạn qua xã Vĩnh Viễn. Lúc này, Đô điều khiển xe máy (hiệu Sirius) áp sát từ phía sau, bất ngờ giật phăng sợi dây chuyền trên cổ bà A. rồi tăng tốc bỏ chạy về hướng trung tâm xã.

Ông Đ. tăng ga đuổi theo kẻ cướp. Tuy nhiên, khi vừa qua dốc cầu Trâm Bầu (ấp 1, xã Vĩnh Viễn), ông Đ. lạc tay lái khiến cả hai vợ chồng ngã mạnh xuống đường. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng bà A. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Đối tượng Nguyễn Minh Đô (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tung nhiều tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc.

Do vụ việc xảy ra trên tuyến đường nông thôn, ít người qua lại, camera an ninh hạn chế nên việc truy xét gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau 23 giờ gây án, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Minh Đô.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Minh Đô trên đường tẩu thoát sau khi giật tài sản của nạn nhân (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Tại cơ quan công an, Đô khai do không có tiền tiêu xài nên khi thấy bà A. đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật. Sau khi giật được tài sản, đối tượng mang bán được 30 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông không nên mang, đeo tài sản có giá trị; nếu mang theo nên cất giữ cẩn thận. Khi bị cướp giật tài sản, cần giữ bình tĩnh, không truy đuổi khi không đảm bảo an toàn và nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Bắt giữ thêm 3 nghi phạm vụ dàn cảnh cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp

Công an TP Cần Thơ bắt thêm 3 người trong nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản du khách. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể.

Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế

VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một du khách người Mỹ, trao trả lại tài sản cho du khách này.

Bắt hai thanh niên cướp giật điện thoại giữa ban ngày ở Tây Ninh

VOV.VN - Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Huy và Lê Huỳnh Hữu Lực về hành vi "Cướp giật tài sản". Hai đối tượng bị bắt trên đường bỏ chạy sau khi giật điện thoại của một phụ nữ tại xã An Ninh.

