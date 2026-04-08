Hải Phòng phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản núp bóng “hỗ trợ truyền thông”

Thứ Tư, 09:07, 08/04/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa phá chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng quản trị viên, cộng đồng Facebook có hành vi cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng nắm được thông tin về việc một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố bị một số đối tượng nhân danh công ty truyền thông cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức ép ký hợp đồng “Bảo trợ truyền thông”, “Hỗ trợ giải quyết khủng hoảng truyền thông”. Việc này đã gây bức xúc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này.

hai phong pha chuyen an cuong doat tai san nup bong ho tro truyen thong hinh anh 1
Các đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài

Đến ngày 07/4/2026, Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng đã phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Vũ Tùng Lâm (SN 1990, nơi thường trú: thôn 8 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, chỗ ở hiện nay: Số 30A/101 Phạm Tử Nghi, phường An Biên, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992, nơi thường trú: Tổ dân phố Kiền Bái 4, phường Thiên Hương, Hải Phòng, chỗ ở hiện nay: Số 15/146 Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, Hải Phòng).

Theo thông tin điều tra của cơ quan công an: Năm 2024, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA. Các đối tượng trên thuê trụ sở tại Khu đô thị Waterfront, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, thuê một số nhân viên làm hoạt động quảng cáo, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Nhóm đối tượng lập ra các Fangape, Group Facebook được nhiều người theo dõi, tham gia như: Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng - Hôm nay ăn gì; Hải Phòng Xịn, Hải Phòng xịn của tôi, Beat Hải Phòng, Beat Thủy Nguyên… Các đối tượng và nhân viên công ty thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết của người tham gia liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ (ăn uống, vui chơi, du lịch…).

Thời gian qua, nhóm đối tượng sử dụng một số tài khoản Facebook ảo chủ động đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review của người tham gia phản ánh không tích cực đến hoạt động kinh doanh của một số cơ sở (thường là kinh doanh dịch vụ ăn uống). Sau đó, các đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài sẽ liên hệ với chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đó làm việc. Khi những người đại diện doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đề nghị phía Lâm, Tài cho liên hệ với những người đăng bài để làm việc và nhờ xóa bài đăng thì 2 đối tượng yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên phải ký một hợp đồng “Quảng cáo truyền thông”, “Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” với giá trị từ 30 - 60 triệu đồng/năm thì mới tiến hành “hỗ trợ” xóa các bài đăng trên.

Do tâm lý sợ ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nên mặc dù không mong muốn, các chủ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh buộc phải ký kết các hợp đồng “Quảng cáo truyền thông”, “Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” với Công ty của Lâm, Tài. Sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền, Lâm và Tài mới xóa các bài viết trên các Fanpage, Group Facebook do chính mình là quản trị viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng đề nghị ai là nạn nhân của  nhóm đối tượng hãy trình báo Phòng Cảnh sát hình sự (Điều tra viên Hoàng Kim Thái, số điện thoại 0904127567) để được hỗ trợ, xử lý và đảm bảo quyền lợi.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng vì cưỡng đoạt tài sản
Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng vì cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Lợi dụng việc quản trị các trang như Beat Hải Phòng; Beat Thủy Nguyên; Ăn chơi Hải Phòng... có nhiều người theo dõi, hai đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài đã đăng tải nhiều bài "bóc phốt" các cơ sở kinh doanh và yêu cầu chi tiền ký hợp đồng quảng cáo để gỡ bài.

Công an Hải Phòng giữ vững an ninh, tội phạm giảm mạnh trong quý I/2026
Công an Hải Phòng giữ vững an ninh, tội phạm giảm mạnh trong quý I/2026

VOV.VN - Chiều 1/4, Công an Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I/2026 và tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

