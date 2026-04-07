Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng vì cưỡng đoạt tài sản

Thứ Ba, 22:28, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lợi dụng việc quản trị các trang như Beat Hải Phòng; Beat Thủy Nguyên; Ăn chơi Hải Phòng... có nhiều người theo dõi, hai đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài đã đăng tải nhiều bài "bóc phốt" các cơ sở kinh doanh và yêu cầu chi tiền ký hợp đồng quảng cáo để gỡ bài.

Ngày 7/4, theo thông tin từ Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm, sinh năm 1990, trú đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, chỗ ở hiện nay: Số 30A/101 Phạm Tử Nghi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1992, trú phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng, chỗ ở hiện nay: Số 15/146 Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Lâm và Tài bị bắt để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2024 Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA.

bat hai doi tuong quan tri trang beat hai phong vi cuong doat tai san hinh anh 1
Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài sau khi bị bắt.

Nhóm đối tượng trên lập ra các Fangape, Group Facebook được nhiều người theo dõi, người tham gia như: Ăn chơi Hải Phòng; Hải Phòng Hôm nay ăn gì; Hải Phòng Xịn; Hải Phòng xịn của tôi; Beat Hải Phòng; Beat Thủy Nguyên...

Các đối tượng và nhân viên công ty thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết của người tham gia liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ (ăn uống, vui chơi, du lịch…).

Thời gian qua, nhóm đối tượng trên sử dụng một số tài khoản Facebook ảo chủ động đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review của người tham gia phản ánh không tích cực đến hoạt động kinh doanh của một số cơ sở (thường là kinh doanh dịch vụ ăn uống).

Sau đó, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài sẽ liên hệ với chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nêu trên để làm việc. Khi những người đại diện doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đề nghị phía Lâm, Tài cho liên hệ với những người đăng bài để làm việc và nhờ xóa bài đăng nhưng Lâm và Tài không đồng ý.

Lâm và Tài yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên phải ký một hợp đồng “Quảng cáo truyền thông”, “Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” với giá trị từ 30 - 60 triệu đồng/năm thì mới tiến hành “hỗ trợ” xóa các bài đăng trên.

Do tâm lý sợ ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nên mặc dù không mong muốn, các chủ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên buộc phải ký kết các hợp đồng “Quảng cáo truyền thông”, “Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” với Công ty của Lâm, Tài.

Sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền, Lâm và Tài mới xóa các bài viết trên các Fanpage, Group Facebook do chính mình là quản trị viên.

Trọng Phú/VOV.VN
Tin liên quan

Công an vào cuộc vụ vượt gác chắn hành hung 2 nhân viên đường sắt
Công an vào cuộc vụ vượt gác chắn hành hung 2 nhân viên đường sắt

Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thể hiện hành vi chống đối, xâm hại trực tiếp đến lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên
Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên

VOV.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội, vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong chiến dịch xử lý nghiêm các vi phạm về ma túy.

Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội
Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã nhanh chóng xác minh, làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

