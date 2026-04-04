Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Thứ Bảy, 20:40, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng liên quan đường dây này.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phát hiện một ổ nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng. Cầm đầu ổ nhóm là Phạm Thị Trúc Quỳnh (sinh năm 1969, trú tại số 146 gác 2 Quang Trung, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng), đối tượng từng có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.

Phương thức hoạt động của ổ nhóm này hết sức tinh vi. Các đối tượng thường cất giấu vũ khí tại nhiều địa điểm khác nhau, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi cất giấu tang vật. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng còn xin vào làm việc tại một công ty sản xuất giày da trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tạo vỏ bọc “lao động bình thường” nhằm đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

hai phong triet pha duong day che tao, mua ban vu khi quan dung quy mo lon hinh anh 1
Các đối tượng Hoàng Sơn và Phạm Thị Trúc Quỳnh (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Nhận định đây là ổ nhóm hình sự nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng nếu vũ khí được sử dụng để gây án, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố xác lập chuyên án để huy động lực lượng tinh nhuệ, phương tiện, quyết tâm triệt xóa toàn bộ đường dây.

Quá trình điều tra cho thấy, Quỳnh không trực tiếp giao dịch mà chỉ đạo Lê Minh Tiến (sinh năm 1971, trú tại 14B/26/292 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) - đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự - thực hiện việc vận chuyển súng, đạn đến tay người mua. Việc giao nhận tiền được thực hiện linh hoạt qua chuyển khoản hoặc tiền mặt, nhằm hạn chế dấu vết.

hai phong triet pha duong day che tao, mua ban vu khi quan dung quy mo lon hinh anh 2
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng  (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Nguồn chế tạo, sửa chữa vũ khí được xác định có liên quan đến Hoàng Sơn (sinh năm 1966, trú tại số 21 Phương Khê, phường Kiến An, Hải Phòng), đối tượng từng là vận động viên bắn súng, am hiểu sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng, đạn. Tại nơi ở của Sơn, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc chế tạo, hoán cải vũ khí, cùng sự xuất hiện thường xuyên của các đối tượng hình sự có biểu hiện nghi vấn.

Đầu tháng 2/2026, khi các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, Ban chuyên án nhận định thời cơ phá án đã chín muồi. Chiều tối ngày 04/02/2026, trên tuyến đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Kiến An, lực lượng trinh sát đã bất ngờ khống chế, bắt giữ Phạm Thị Trúc Quỳnh và Lê Minh Tiến khi các đối tượng đang vận chuyển súng, đạn đi giao cho khách. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm súng ngắn, nhiều viên đạn và phụ kiện liên quan.

Gần như cùng thời điểm, các mũi trinh sát khác đồng loạt “kích hoạt”, bắt giữ Hoàng Sơn và tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng này.

hai phong triet pha duong day che tao, mua ban vu khi quan dung quy mo lon hinh anh 3
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu và Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị tham gia chuyên án. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục khẩu súng các loại, hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng để chế tạo, sửa chữa vũ khí. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, trong đó có những đối tượng hình sự cộm cán, từng có nhiều tiền án.

Tại các địa điểm khám xét, cơ quan điều tra thu 11 khẩu súng các loại, trong đó có 6 khẩu súng quân dụng; hơn 6.700 viên đạn, gồm 5.698 viên đạn quân dụng; 230 viên đạn công cụ hỗ trợ; 779 vỏ đạn, hạt nổ, bi sắt đã qua sử dụng; cùng nhiều phụ kiện như báng súng, nòng súng, ống giảm thanh, lò xo…

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Chuyên án tiếp tục được mở rộng, với phương châm bóc gỡ đến tận cùng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, gửi thư khen; lãnh đạo thành phố Hải Phòng biểu dương, khen thưởng. 

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
VOV.VN - Chiều 1/4, Công an Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I/2026 và tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 31/3, thông tin từ Công an xã Hà Đông (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994 trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), nghi phạm giết hại cụ bà L.T.Th. (SN 1939, cùng trú xã Hà Đông).

VOV.VN - Ngày 25/3, Chi cục Hải quan khu vực III và Công an Hải Phòng cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép vàng với số lượng lớn từ Hàn Quốc về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng.

