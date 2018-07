Hải Phòng thưởng nóng Ban chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá

Sáng 16/7, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khen thưởng Ban chuyên án Công an quận Hồng Bàng đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng hoa và trao thưởng Ban chuyên án Công an quận Hồng Bàng

Trước đó, ngày 10/7, Công an quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) đã triệt phá thành công một ổ nhóm gồm hơn chục đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng điện thoại di động và Internet. Đây là ổ nhóm có chân rết hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố, được hình thành từ năm 2016 với số tiền đánh bạc lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Đức và Trần Xuân Thái (đều trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng); đồng thời, tiếp tục phối hợp với Phòng 6 - C50 Bộ Công an điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.



Liên quan đến vụ việc, Ban chuyên án Công an quận Hồng Bàng đã được thưởng số tiền 10 triệu đồng. Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, thành tích của Ban chuyên án đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định, an ninh trật tự của thành phố, đồng thời đề nghị tiếp tục ra quân trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an và Công an thành phố, phá những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt là sử dụng công nghệ cao trong việc đánh bạc, buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Đặc biệt trong vụ án này, ông Lê Khắc Nam đề nghị phối hợp chặt chẽ với Tòa án và Viện Kiểm sát điều tra, xét xử nghiêm minh đúng người, đúng tội và sớm nhất, đồng thời nhấn mạnh, những vụ án này, mang ra xét xử lưu động trên địa bàn quận là tốt nhất./.

