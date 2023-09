Hai thợ sơn đi các ngõ hẻm, phun quảng cáo "lì xì 1.000 tỷ" lên tường nhà dân

Ngày 11/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã tập trung xác minh, làm rõ, xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi phun quảng cáo trang web đánh bạc online lên tường nhà dân gồm: Nguyễn Văn Đào (SN 1989) và Vũ Văn Hái (SN 1983), đều có HKTT tại Tỉnh Thủy 2, An Hòa, An Dương, Hải Phòng.

Vũ Văn Hái (ngồi xe lăn) và Nguyễn Văn Đào tại cơ quan Công an.

Chiều ngày 9/9/2023, 2 đối tượng trên đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tường nhà dân tại huyện Kim Thành bị phun quảng cáo bẩn.

Quá trình làm việc, bước đầu 2 đối tượng khai nhận được 1 người ở Thủy Nguyên, Hải Phòng thuê đi phun sơn quảng cáo lên tường nhà dân. Đến thời điểm bị bắt giữ, 2 đối tượng đã phun được 52 biển quảng cáo bẩn lên tường nhà dân trên địa bàn huyện Kim Thành.

Công an huyện Kim Thành đang tiến hành lập hồ sơ xử lý và mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan.