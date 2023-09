Bắt giữ 4 phương tiện bơm hút cát trái phép tại cửa sông Văn Úc, Hải Phòng

Khối lượng cát trái phép mà các phương tiện đã bơm hút được là gần 800 m3 cát.

Trước đó, trên vùng biển cách cửa sông Văn Úc và đảo Hòn Dáu thành phố Hải Phòng khoảng 10 hải lý, Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai lực lượng gồm 4 tổ công tác kiểm tra, bắt giữ 4 phương tiện thủy nội địa loại tàu hút rùa trọng tải lớn đang thực hiện hành vi khai thác cát từ dưới đáy biển lên các khoang chứa của phương tiện. Trong đó tàu HP - 4789, do ông N. V. M, trú tại Kinh Môn, Hải Dương làm Thuyền trưởng đang thực hiện hành vi hút cát từ đáy biển lên các khoang chứa của tàu.

Cảnh sát giao thông lập biên bản tàu vi phạm

Tại thời điểm kiểm tra tàu đã hút được 200 m3 cát. Tàu HP - 4156 do ông H. Đ. Th, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra tàu đã hút được 250 m3 cát.Tàu HP – 4159 do ông H. V. N, sinh năm 1983, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra tàu đã hút được hơn 20 m3 cát và tài HD - 4628 do ông N. Đ. V, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương làm Thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra tàu đã hút được khoảng 327 m3 cát. Tổng lượng cát mà 4 phương tiện đã hút được khoảng gần 800 m3 cát.

Tàu khai thác cát trái phép bị thu giữ

Đấu tranh ban đầu với thuyền trưởng và quản lý tàu đều khai nhận họ là những người làm thuê cho chủ tàu, việc tổ chức khai thác cát là do người của một công ty ở Hải Phòng đứng ra điều hành khai thác tại các mỏ được cấp phép, tuy nhiên các thuyên viên đều không xác định được vị trí nào là vị trí của các mỏ được cấp phép, thời gian, vị trí khai thác do người đó điều hành.

Tổ công tác đã phối hợp với Đồn biên phòng Đoàn Xá thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng, Công ty Đại Việt tiến hành các thủ tục tạm giữ phương tiện, tang vật theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.