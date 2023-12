Hàng chục khách trong quán bar ở Bình Dương dương tính với ma túy

Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar D1 (ảnh: CA).

Theo đó, vào khoảng 0h30 ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các lực lượng và Công an TP. Thuận An kiểm tra quán bar D1, ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động và có 69 khách. Qua test nhanh có 39 khách dương tính với ma túy. Chủ hộ kinh doanh cũng không cung cấp được hồ sơ về sử dụng lao động, hợp đồng lao động đối 26 nhân viên. Đồng thời, chưa cung cấp được biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an TP. Thuận An.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận, đồng thời đưa những đối tượng dương tính với ma túy về trụ sở công an để phân loại xử lý.