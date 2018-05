Hiếp dâm không thành, sát hại 4 người trong đó có 2 cháu nhỏ

Liên quan đến vụ việc hiếp dâm không thành, chém 4 người tử vong rồi đốt nhà, thông tin trên VOV.VN cho biết, chỉ sau hơn 2h truy tìm, lúc 2h45 ngày 7/5, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Lý Đình Khánh, 31 tuổi, ở cùng xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng. Trong ảnh, đối tượng Lý Đình Khánh bị bắt giữ. (Ảnh: Công an nhân dân) Tại cơ quan điều tra, Lý Đình Khánh khai nhận: Chiều ngày 6/5 Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Phương làm nhà. Sau khi ăn cơm tối về khi đi xe máy qua nhà chị Phương hắn dừng lại vào nhà trêu ghẹo thì bị chị Phương chống trả và chạy thoát ra ngoài. Bực tức, Khánh lấy con dao ở nhà chị Phương (loại dao bầu) chạy đuổi theo. Chị Phương chạy đến nhà em dâu Triệu Thị Coi để cầu cứu. Khi chị Coi ra mở cửa, Khánh đổi kịp và chém chết Phương ngay cửa nhà, còn chị Coi chạy thoát ra ngoài. Trong ảnh, ngôi nhà chị Triệu Thị Coi. Khánh đuổi không kịp chị Phương nên chạy quay lại nhà Coi, chém chết 2 người con của chị Coi. Gây án xong Khánh quay lại nhà chị Phương để tìm hai con của Phương là cháu Triệu Thị Kim Ngân, 10 tuổi và Triệu Thị Kim Nga, 5 tuổi để giết nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp chạy trốn thoát. Tên Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của chị Phương rồi bỏ trốn. Trong ảnh, ngôi nhà chị Phương bị thiêu rụi hoàn toàn. Hỗn chiến giữa khách Trung Quốc và nhóm thanh niên ở Nha Trang: Vụ việc xảy ra vào tối 6/5 tại một nhà hàng hải sản trên đường Trần Phú (TP Nha Trang). Theo hình ảnh trong clip ghi lại, một người đàn ông Trung Quốc ngoài 35 tuổi, tay cầm dao vừa chạy trên đường, vừa dọa chém nhóm thanh niên phía sau. Trong đó, nhóm thanh niên đuổi theo cũng cầm hung khí, lao về phía khách Trung Quốc. Trong ảnh, khách Trung Quốc mặc áo trắng, tay cầm dao trên đường phố. (Ảnh: Dân trí) Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: Sáng 7/5, TAND tỉnh Hoà Bình mở phiên toà xét xử 3 bị cáo liên quan đến vụ tai biến y khoa khi chạy thận khiến 8 người tử vong tại BV Đa khoa Hoà Bình. Dự kiến phiên toà diễn ra từ ngày 7 đến 11/5, Chủ toạ phiên toà là Thẩm phán Nghiêm Hoài Anh. Tuy nhiên do các luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt nên phiên toàn hoãn lại. Phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 15/5. Trong ảnh: các bị cáo tại phiên tòa (ảnh: Tuổi trẻ) Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút kháng cáo kêu oan vụ PVC: Thông tin trên được TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết sáng (7/5) khi tiến hành kiểm tra căn cước tại phiên toà phúc thẩm xét xử theo kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng và nhiều đồng phạm. Ngoài ra, trong đơn bị cáo Thanh có nêu vì lý do sức khoẻ nên xin vắng mặt ở cả hai phiên toà. Cũng tại phiên toà sáng nay, khi được gọi lên kiểm tra căn cước, con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh là anh Trịnh Hùng Cường xin nộp đơn rút kháng cáo. Trong ảnh, bị cáo Trịnh Xuân Thanh. (Ảnh:TTXVN) Người đàn ông bị đâm gục tại quán bar: Nạn nhân là anh N.M.T (36 tuổi, ngụ P.Trảng Dài). Trước đó, vào khoảng 23h ngày 5/5, anh N.M.T cùng nhóm bạn vào quán bar ST club trên đường Phạm Văn Thuận (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) chơi. Trong lúc vui chơi tại quán bar, nhóm này xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả khiến anh N.M.T. bị đâm trọng thương. Trong ảnh, quán ba nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an nhân dân) Nhóm đối tượng đi đòi nợ rồi đâm chết người: Nạn nhân là ông Võ Văn Tuấn (SN 1974, tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận). Trước đó, ngày 6/5, một nhóm người gồm 4 nam và 1 nữ đi xe máy đến nhà bà Nguyễn Thị Bế vợ ông Tuấn để đòi nợ. Tại đây, ông Tuấn và bên đòi nợ xích mích, cự cãi nhau. Bất ngờ một người trong nhóm 5 người rút dao đâm vào vùng lưng ông Tuấn. Trong ảnh, ngôi nhà xảy ra vụ giết người. (Ảnh: Công an nhân dân)./.