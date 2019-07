Hiệu quả từ chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở ở Lai Châu

Chủ trương đưa công an chính quy về các xã đang được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân ở Lai Châu ủng hộ. Nhiều xã từng có tình hình an ninh trật tự phức tạp đã được bố trí công an chính quy về làm công an xã, bước đầu tạo nhiều hiệu ứng tích cực; an ninh trật tự đã ổn định, các tệ nạn xã hội được kiểm soát và từng bước đẩy lùi, người dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế.

Nhờ đề án tăng cường công an chính quy về cơ sở, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã cơ bản ổn định.

Bản Bút Dưới, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên có gần 100 hộ đồng bào Thái sinh sống. Từ bao đời nay, người dân thường sinh sống quần tụ xen kẽ nhau, nhà liền nhà mà không có hàng rào, có chăng chỉ là những hàng rào cây, hoặc bờ đá, an ninh trật tự diễn biến phức tạp, tình hình trộm cắp thường xuyên diễn ra. Từ ngày có cán bộ công an chính quy về xã, thành lập tổ xung kích tại bản, an ninh trật tự đã ổn định trở lại.

Chị Tòng Thị Là (bản Bút Dưới, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên) vui mừng khi bây giờ không có trộm cắp như trước nữa, người dân yên tâm làm ăn, chăm sóc nương chè, ruộng lúa.

Là xã vùng cao của huyện Tân Uyên, những năm trước đây, Trung Đồng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Địa bàn xã rộng, với 19 bản và có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trên địa bàn có 8 bản tái định cư và các vấn đề tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra. Đây cũng là địa bàn đã từng xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp, diễn biến phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về việc bố trí Công an chính quy tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, công an huyện Tân Uyên đã rà soát, lựa chọn những cán bộ công an chính quy có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để điều động, luân chuyển xuống địa bàn cơ sở. Sau gần 1 năm công an chính quy về cơ sở, an ninh trật tự tại địa phương đã ổn định trở lại.

Trung úy Mùa A Tà - Trưởng công an xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên cho biết, trước đây, đây là phức tạp về an ninh trật tự, với 8 bản tái định cư, tiềm ẩn vấn đề đơn thư khiếu kiện vượt cấp liên quan đến tái định; ngoài ra có nhiều đối tượng túy, hình sự. Nhưng khi được điều động về cơ sở điều tra cơ bản và rà soát lại các điểm, các bản có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, các anh đã có những kế hoạch cụ thể.

Huyện Tân Uyên có 10 xã, thị trấn thì hiện nay đã có 3 xã được bố trí công an chính quy, gồm Trung Đồng, Pắc Ta, Phúc Khoa, với 11 cán bộ. Sau 1 năm triển khai thực hiện đề án, bước đầu các cán bộ công an đã phát huy được vai trò bám nắm cơ sở, gần dân, sát dân, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp và góp phần ổn định địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đức Trường, Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết: “Bước đầu hiệu quả đạt được rất cao, thể hiện được đây là lực lượng công an được đào tạo cơ bản, chính quy. Trải qua kinh nghiệm thì khi xuống cơ sở làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể giải quyết công việc về an ninh trật tự rất hiệu quả. Khi giải quyết vụ việc ở cơ sở đảm bảo nhanh, gọn, đúng pháp luật, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, trở thành điểm nóng kéo dài. Các đồng chí nắm rất chắc tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, quản lý các đối tượng rất chặt chẽ”.

Công an chính quy tăng cường xuống các xã trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã, đang góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, răn đe tội phạm trên địa bàn; đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ của ngành sâu hơn. Thông qua đó, cán bộ, chiến sỹ cũng có cơ hội để cọ sát, trải nghiệm, chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết nhanh chóng, hiệu quả những vấn đề về an ninh trật tự, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo./.

