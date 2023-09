Hoãn phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương cùng 16 bị cáo

Sáng nay (11/9), TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương Lê Minh Quốc Cường cùng 16 đồng phạm về các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Làm thủ tục tham dự phiên tòa (ảnh: TL)

Tại phiên tòa, sau khi làm thủ tục thì tòa quyết định tạm hoãn. Lí do, chỉ có 4 bị cáo (được tại ngoại) có mặt, 13 bị cáo vắng mặt.

Các bị cáo vắng mặt hiện đang được tạm giam tại trại giam của Bộ Công an nhưng cơ quan điều tra Bộ Công an chưa thực hiện xong thủ tục trích xuất đưa bị cáo về trại tạm giam của Công an tỉnh Bình Dương để đảm bảo cho công tác xét xử.

Về phía Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cũng có văn bản đề nghị tạm hoãn phiên tòa vì kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao được điều động vào Bình Dương tham gia phiên tòa bận công tác đột xuất nên đã vắng mặt.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố tại phiên toà đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ theo quy định của pháp luật hoãn phiên toà; luật sư của các bị cáo cũng đồng tình.

Việc hoãn phiên toà để bảo đảm quyền lợi cho các bị cáo khác và các bên liên quan. Thời gian mở lại phiên toà sẽ được thông báo sau.

4 bị cáo được cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa (ảnh: TL)

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về sử dụng lao động người nước ngoài, từ 2017 đến tháng 3/2022, các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương khác.

Để hồ sơ được giải quyết nhanh, các bị cáo đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước.

Sau đó, các bị cáo đã sử dụng giấy phép lao động để lập hồ sơ đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp thẻ tạm trú, thị thực cho người nước ngoài để lao động, ở lại Việt Nam trái phép.

Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo, cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước đã nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định pháp luật.

Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" khi ký 518 giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định.

Nguyễn Kiên Cường, chuyên viên Phòng Chính sách lao động (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương), nhận hối lộ hơn 8,3 tỷ đồng để thẩm định, đề xuất lãnh đạo cấp phép cho 2.300 người nước ngoài trong giai đoạn từ năm 2017 - 2022 với các hồ sơ không đủ điều kiện được cấp phép.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương có 3 cựu Phó Ban bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" gồm: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thành Nhân, Đặng Quang Việt.

Hoàng Thanh, nguyên Trưởng Phòng quản lý lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng để xét duyệt, đề xuất lãnh đạo ký 467 hồ sơ cấp phép lao động.

Đinh Thái Tuấn, cựu Phó phòng quản lý đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, bị cáo buộc đã nhận 751 triệu đồng để thẩm định 281 hồ sơ cấp phép lao động trong thời gian từ tháng 10/2019 - 3/2022.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này số lượng người nước ngoài được cấp phép lên tới hơn 2.800 người. Số tài liệu bị làm giả trong các hồ sơ cấp phép lao động lên tới hàng ngàn.