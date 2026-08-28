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Hoãn phiên tòa xét xử vụ tài xế lấn làn tông tử vong nữ sinh Vĩnh Long

Thứ Sáu, 12:03, 28/08/2026
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VOV.VN - Sáng 28/8, phiên tòa xét xử Nguyễn Bảo Trung, tài xế gây tai nạn chết người ở Vĩnh Long, phải hoãn do phía bị hại và một số người liên quan vắng mặt.

Sáng 28/8, TAND Khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

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Toàn cảnh phiên tòa

Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện theo pháp luật của bị hại vắng mặt, một số luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp phía bị hại vắng mặt không lý do hoặc xin hoãn hoặc từ chối tham gia. Những người làm chứng cũng vắng mặt không lý do.

Do đây là lần đầu tiên vụ án được đưa ra xét xử, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên, đại diện VKSND đề nghị HĐXX hoãn phiên xử.

Do vắng mặt người đại diện theo pháp luật của bị hại, những người làm chứng và luật sư nên TAND Khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long quyết định hoãn phiên xét xử tài xế xe tải cán chết nữ sinh.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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