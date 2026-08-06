Truy tố tài xế xe tải vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Theo cáo trạng, vào ngày 4/9/2024, Trung điều khiển xe ô tô tải đi trên đường Tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) và lấn sang lề trái theo hướng đi để vượt xe ô tô bán tải đang dừng ở lề phải.

Vừa lúc này, ở phần đường của chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N. là xe đạp điện do em N.N.B.Tr điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, cùng ở tỉnh Vĩnh Long).

Đại diện Viện KSND tối cao làm việc với gia đình nạn nhân

Thấy xe ô tô tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường đi của mình nên em X.N thắng dừng xe lại, lúc này xe của em Tr. điều khiển chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phần phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra phần đường đi của mình. Tr. bị bánh xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn và tử vong sau đó.

Theo cáo trạng hành vi của Trung đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a, khoản 1, điều 260 bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện KSND khu vực 4 cho biết, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND khu vực 4, chờ lên lịch xét xử.